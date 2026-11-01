Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que las zapatillas clásicas son la tendencia que dominarán el 2027

Las zapatillas o sneakers dejaron atrás su rol estrictamente deportivo para consolidarse como un pilar indiscutible del guardarropa urbano a nivel global. Tomando como principal referente a Antonela Roccuzzo, quien adoptó este giro estético con absoluta naturalidad, las figuras más influyentes del mundo del espectáculo y de la moda confirmaron que la comodidad, combinada con diseños clásicos y siluetas retro, continúa marcando el pulso de la agenda estilística actual.

Antonela Roccuzzo suma adeptas: Las referentes locales y el calzado urbano

Las grandes capitales de la moda adoptaron esta corriente con fuerza, transformando a las zapatillas en el complemento definitivo para cualquier ocasión, desde una caminata casual por la ciudad hasta eventos de alta exposición pública. Esta evolución demuestra que el confort y el buen gusto ya no caminan por veredas opuestas, sino que se fusionan para dar respuesta a las necesidades de una mujer moderna que prioriza la practicidad sin descuidar su imagen.

En el plano nacional, las celebridades mostraron cómo llevar esta tendencia con estilo propio en distintas situaciones cotidianas. Antonela Roccuzzo eligió un equipo deportivo azul marino compuesto por una campera canguro con cierre y calzas negras, que combinó con unas zapatillas de base blanca y detalles oscuros. Por su parte, Juliana Awada lució un conjunto de jeans rectos, una remera oscura, un blazer sastrero de gamuza marrón y zapatillas marrones con terminación clásica durante un paseo al aire libre.

Antonela Roccuzzo lleva sneakers a todos lados

Zaira Nara optó por una musculosa blanca de tiras finas con frunces, un short negro, medias blancas visibles y zapatillas urbanas de corte retro mientras caminaba por la ciudad. Eva Bargiela llevó un vestido midi negro de corte translúcido acompañado por zapatillas deportivas oscuras para recorrer las calles. Juana Viale apostó por un conjunto casual compuesto por un top negro corto y un pantalón amplio con estampado claro que remató con zapatillas blancas para el cumpleaños de su mamá Marcela Tinayre.

Zaira Nara con sneakers y complementos de lujo

Juliana Awada con su hija Antonia apuestan por las sneakers

Finalmente, Anita Espasandin combinó un conjunto rosa de dos piezas con rayas y volados junto con zapatillas marrones de suela chunky. Cada una de estas elecciones aportó matices propios sobre cómo integrar este calzado en dinámicas tan diversas como una tarde de compras, un encuentro informal o un traslado diario por los distintos barrios porteños.

Juana Viale eligió sneakers blancas para el cumpleaños de su mamá

La adaptación de las sneakers en el día a día

La versatilidad de este tipo de calzado facilitó su incorporación en diferentes contextos cotidianos, demostrando que las reglas del buen vestir cambiaron por completo. Las combinaciones dejaron de limitarse estrictamente al terreno de la actividad física para integrarse de manera armónica con prendas de sastrería formal, vestidos ligeros de verano y prendas de denim de corte clásico. Esta transición respondió a una búsqueda genuina de comodidad por parte de las consumidoras sin resignar prolijidad ni diseño sofisticado.

Anita Espasandin eligió sneakers para un conjunto romántico

El uso de medias visibles, pantalones anchos de sastrería y faldas midi aportó un aire relajado y moderno que funcionó a la perfección tanto para compromisos diurnos como para largas jornadas urbanas. Las marcas entendieron este cambio y comenzaron a reeditar modelos clásicos de archivo, revalorizando siluetas que triunfaron décadas atrás, pero adaptadas a las materialidades del presente. De este modo, la calle se convirtió en el principal escenario donde la moda se repiensa a sí misma a través de elecciones más funcionales.

Eva Bargiela fusionó una falda transparente con zapatillas

Claves de estilo, pasarelas internacionales y tips de uso

A nivel internacional, figuras de la talla de Hailey Bieber, Kendall Jenner, Bella Hadid y Emily Ratajkowski convirtieron a las zapatillas de estética vintage en su uniforme diario, combinándolas con abrigos oversize y trajes sastreros. Las principales semanas de la moda en Nueva York, París y Milán, junto con los desfiles de firmas globales como Miu Miu, Gucci, Wales Bonner y Loewe, ratificaron la absoluta supremacía del calzado deportivo de inspiración retro.

Desfiles internacionales: Celine, Tory Burch, y Emporio Armani

Para replicar estas combinaciones con éxito en el día a día, conviene tener en cuenta los siguientes consejos prácticos:

*Apostar al contraste con sastrería: Combinar zapatillas de perfil bajo con trajes sastreros o blazers estructurados rompe con la formalidad y aporta un equilibrio visual muy moderno.

*Jugar con las medias visibles: Incorporar medias blancas o de colores neutros por encima de calzas o shorts potencia el carácter urbano y remite directamente a la estética retro.

Kaia Gerber, Bella Hadid y Kendall Jenner

*Equilibrar volúmenes: Si el calzado es de diseño robusto o suela chunky, es preferible usarlo con prendas inferiores de líneas rectas o fluidas para no recargar la silueta.

*Mantener una paleta armónica: Elegir zapatillas en tonos neutros o marrones facilita la integración con abrigos de gamuza, denim clásico y equipos monocromáticos.

De este modo, con Antonela Roccuzzo a la cabeza como la gran abanderada de la elegancia descontracturada en nuestro país, las zapatillas clásicas reafirman que llegaron para quedarse y liderarán las preferencias estéticas hasta el 2027.