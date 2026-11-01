Así vivió Pampita el Superclásico junto a su hijo Beltrán Vicuña: complicidad madre e hijo, fiesta en la tribuna y aliento con la hinchada

Pampita y Beltrán Vicuña compartieron una nueva edición del Superclásico en La Bombonera, donde Boca recibió a River este domingo 1 de noviembre. La conductora publicó fotografías y un video del paseo, con sonrisas frente a cámara y los tonos xeneizes presentes desde los alrededores de la cancha hasta las plateas.

Entre los registros hubo poses espontáneas, una selfie compartida y vistas de las gradas durante el recibimiento de los futbolistas. Los dos eligieron prendas xeneizes para la ocasión, mientras las banderas desplegadas y el movimiento de la gente anticipaban uno de los partidos más esperados por los seguidores de ambos equipos.

Pampita y Beltrán Vicuña: las fotos de la previa en La Bombonera

Antes de ingresar, Pampita posó con los brazos extendidos hacia arriba frente a la fachada azul y amarilla del club. En la primera toma sonrió mirando al objetivo y en otra giró el rostro hacia un costado; Beltrán Vicuña apareció después, ya dentro del estadio, en las selfies tomadas desde las localidades.

Pampita posó con los brazos levantados antes de ingresar a La Bombonera.

La modelo eligió una camiseta con la tradicional franja amarilla, combinada con jean oscuro de tiro alto, cinturón negro y reloj de pulsera. Llevó el pelo suelto y con raya al medio, una propuesta cómoda para recorrer las instalaciones y seguir el encuentro entre los demás simpatizantes.

El adolescente de 14 años lució una chomba de tono oscuro con detalles amarillos y el escudo xeneize sobre el pecho. En una de las tomas posó cerca de su mamá, los dos mirando al teléfono, y en otra postal permanecieron de pie, uno al lado del otro, con ella levantando un brazo y sonriendo ampliamente.

Pampita junto a Beltrán Vicuña.

La pasión del chico por la pelota tiene un antecedente cercano. En junio de 2025 festejó sus 13 años jugando un partido con amigos y luego participó de una reunión con sus seres queridos a la que asistió Leandro Paredes; ahora, con 14, volvió a disfrutar de una cita deportiva importante acompañado por su mamá.

El recibimiento de los equipos en La Bombonera, con humo de colores sobre una de las cabeceras

Pampita y Beltrán Vicuña: el aliento xeneize desde las gradas

Pampita y Beltrán Vicuña también presenciaron el recibimiento de los equipos, cuando una nube de humo azul y amarillo se elevó sobre una cabecera. Desde su ubicación se distinguían los jugadores formados sobre el césped y las luces encendidas bajo el cielo nublado, mientras los sectores superiores exhibían banderas de distintos tamaños.

El video que difundió la conductora muestra una platea en pleno aliento, con brazos en alto y paraguas bicolores que sobresalen entre las personas. La cámara recorre las tribunas al ritmo de los cánticos y, hacia el final, registra brevemente al chico en primer plano, todavía con el sonido de la gente de fondo.

En otra fotografía, la modelo sonrió hacia el teléfono con el terreno de juego y una gradería repleta a sus espaldas. La imagen, realizada desde las localidades, muestra la cercanía de los demás simpatizantes y ofrece una perspectiva distinta de las poses en el exterior, esta vez rodeada por el ambiente del clásico.

La modelo se fotografió entre los hinchas.

La tarde terminó con un resultado favorable para los locales: Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo a los 27 minutos del primer tiempo. Con esos tres puntos, el conjunto local quedó a una victoria de asegurarse el primer puesto de la tabla anual.

No era la primera vez que compartían una experiencia semejante: en noviembre del año pasado también estuvieron en las plateas para ver un Superclásico, que finalizó 2-0 a favor de Boca. Aquella ocasión quedó documentada en sus redes sociales, con fotografías desde las localidades; casi un año después, repitieron el paseo futbolero.

Entre las fotos de la llegada y las sonrisas desde las gradas, Pampita y Beltrán Vicuña registraron una tarde coronada por un triunfo xeneize. La cercanía de los autorretratos y el entusiasmo que los rodeaba quedaron plasmados en un álbum que suma otro recuerdo a sus visitas compartidas a la cancha.