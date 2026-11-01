La historia de amor de Gabriel Rolón y Cynthia Wila: del encuentro inesperado a una despedida y una pregunta que lo cambió todo

Este domingo 1° de noviembre, Gabriel Rolón celebró un nuevo cumpleaños y recibió un homenaje muy especial: su esposa, Cynthia Wila, le dedicó en las redes sociales un mensaje cargado de romanticismo y amor. La escritora y psicoanalista eligió las palabras para expresarle públicamente sus sentimientos y homenajear la vida del hombre con quien comparte mucho más que una profesión: una historia de amor que comenzó de manera inesperada y que, con el paso de los años, se transformó en un sólido matrimonio.

Así comenzó la historia de amor de la historia de amor de Gabriel Rolón y Cynthia Wila

El comienzo de la historia de amor de Gabriel Rolón y Cynthia WIla es digna de una película romántica. Se conocieron durante un seminario que dictaba el psicoanalista. La escritora llegó a aquella actividad después de recibir un correo electrónico con la invitación para formar parte del mismo. Lo que ninguno imaginaba era que ese encuentro profesional terminaría convirtiéndose en el inicio de su historia. En dicha oportunidad hubo miradas, acercamientos y una conexión que fue creciendo con el tiempo, aunque el camino hacia el noviazgo no estuvo exento de dificultades.

Gabriel Rolón y Cynthia Wila llevan 9 años de casados | Instagram

Después de los primeros encuentros llegó el beso y, para el músico, fue un momento revelador. Según contó en distintas entrevistas, sintió que estaba frente a una mujer de la que podía enamorarse profundamente. Sin embargo, también percibía que ella no estaba en el mismo momento emocional y que no parecía dispuesta a comprometerse en una relación. Ante esa situación, decidió tomar distancia para no quedar atrapado en un vínculo en el que sus sentimientos no fueran correspondidos.

La escena que pudo haber terminado con todo ocurrió durante una cena. Rolón le comunicó que no quería volver a verla porque necesitaba una relación en la que ambos estuvieran dispuestos a apostar por el amor. Pero cuando estaba por marcharse, Cynthia lo sorprendió con una pregunta que cambiaría el rumbo de sus vidas: “¿Y si yo también lo intento? ¿Me das esa oportunidad?”. Aquellas palabras abrieron una nueva posibilidad y marcaron el comienzo de una relación que terminaría consolidándose con el paso de los años.

Gabriel Rolón y Cynthia Wila | Instagram

El casamiento de Gabriel Rolón y Cynthia Wila

Después de tres años y medio de noviazgo, el 13 de marzo de 2017, Gabriel Rolón y Cynthia Wila se casaron en una ceremonia íntima rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. La pareja compartió algunas imágenes de aquel día y dejó ver parte de la emoción que vivieron durante su boda. Desde entonces, ambos construyeron una vida en común en la que conviven el amor, la complicidad y también sus intereses profesionales. Los dos son psicoanalistas y escritores, por lo que comparten una mirada sobre los vínculos humanos que muchas veces también aparece en sus trabajos y obras literarias.

A lo largo de los años, no ocultó la admiración y el amor que siente por su esposa. En distintas oportunidades habló de ella con palabras profundamente cariñosas y destacó la importancia de elegirse todos los días de su vida. Por su parte, la también suele expresar públicamente el cariño que los une. La pareja comparte además espacios de reflexión sobre el amor, el deseo, las pérdidas y las relaciones, temas que atraviesan tanto sus profesiones como su propia experiencia sentimental.

Este domingo, la abogada compartió un tierno posteo en sus historias donde, una vez más, le declaro su amor a su marido. "¡Feliz cumple, mi amor! En tus brazos, siempre...", escribió junto a un corazón rojo y un collage con fotos en blanco y negro en distintos momentos de su romance. Además, compartió otros momentos en pareja dejando en claro su compañerismo y el disfrute por momentos en común. Por su parte, él reposteó este homenaje en sus redes.

El tierno posteo de Cynthia Wila a Gabriel Rolón por su cumpleaños | Instagram

En este nuevo cumpleaños, el mensaje de Cynthia Wila a Gabriel Rolón por su cumpleaños número 65 vuelve a poner en primer plano una historia que tuvo sus dudas, una despedida que casi fue definitiva y una segunda oportunidad que terminó en casamiento. El hombre que tantas veces reflexionó sobre el amor y las complejidades de los vínculos encontró en ella una compañera de vida. Y, una vez más, las redes sociales se convirtieron en el escenario elegido para celebrar ese sentimiento.