Lali Espósito abrió las puertas de su casamiento con Pedro Rosemblat y mostró toda la intimidad del festejo: "Fuimos inmensamente felices"

Este domingo, Lali Espósito abrió las puertas virtuales de su casamiento con Pedro Rosemblat y compartió algunos de los momentos más íntimos de una celebración cargada de emoción. A través de sus redes sociales, la cantante publicó un álbum de fotos junto al periodista, expresó su felicidad por celebrar el amor y dedicó unas tiernas palabras a sus fans y seres queridos.

Así fue el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

A 24 horas de haber dado el “¡Sí, quiero!”, Lali Espósito compartió un tierno álbum de fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat. La celebración tuvo lugar en una casona de San Telmo, especialmente acondicionada para este tipo de eventos. En las postales, los recién casados se mostraron sonrientes, cómplices y divertidos, mientras disfrutaban de la fiesta que organizaron para celebrar una fecha tan especial en sus vidas.

Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Instagram

Entre las postales, se los ve sosteniendo la libreta roja de matrimonio, de pie frente al altar donde el juez de paz los declaró marido y mujer. La pareja eligió un espacio al aire libre para compartir uno de los días más importantes de sus vidas junto a familiares y amigos, quienes fueron testigos de una jornada atravesada por la emoción, la alegría y los festejos. En otra de las imágenes, los recién casados posan sonrientes frente a la cámara del fotógrafo, en una de las tradicionales sesiones de fotos que suelen formar parte de este tipo de celebraciones.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este fin de semana | Instagram

La torta de casamiento y el mensaje que envió Lali Espósito a sus fanáticos

Uno de los detalles que más llamó la atención del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat fue la torta elegida para compartir con sus invitados. Lejos de las propuestas tradicionales, los recién casados optaron por un diseño de varios pisos, con forma cónica y de aproximadamente ocho niveles. La estructura estaba cubierta con fondant color marfil, decorada con volados y cintas que acompañaban la estética del vestuario de los novios. En la base, un arreglo floral aportaba un contraste a la propuesta de líneas minimalistas. La creación estuvo a cargo de Damián Betular.

En otra de las imágenes, se puede ver a la pareja participando de uno de los clásicos rituales de los festejos: el brindis. Para ello, utilizaron una torre de copas de cristal dispuestas en forma de cascada, sobre las que dejaron caer el champagne. Asimismo, para ganar altura, la cantante se subió sobre los hombros de su esposo.

Además de compartir las postales más significativas de su casamiento, la cantante les dedicó un sentido mensaje a sus más de 12 millones de seguidores. “¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros”, escribió al comienzo de la publicación que compartió junto al conductor. Por último, también tuvo palabras para quienes acompañaron la celebración a la distancia: “Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. ¡Aguante el amor!”, concluyó.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebrando su casamiento | Instagram

Cabe destacar que, los novios matchearon sus looks: mientras Lali Espósito apostó por un vestido de novia minimalista, de líneas simples, Pedro Rosemblat optó por un traje satinado en color beige que combinó con una camisa blanca, un estilo súper descontracturado. la celebración tuvo lugar al aire libre, en un entorno rodeado de naturaleza y con una ambientación cuidada hasta el último detalle. De esta manera, a tres años del flechazo a primera vista, la pareja dio un decisivo y emotivo paso en su historia de amor.