De Valeria Mazza y su hermana Carolina a Anita Espasandin y Lola Teuly: todos los looks de la gran gala de la Fundación Hospital de Clínicas

Se llevó celebró la tercera edición de Blend Rioplatense, la comida a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas, que se consolida como uno de los eventos sociales más importantes de la escena.La embajada de Uruguay se vistió de gala para recibir a más de 280 invitados, entre los que se encontraron nombres como Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Mauricio Macri, Lola Teuly, Anita Espasandin, Angie Landaburu, Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán, entre muchos otros, en una noche que combinó figuras, moda y alta gastronomía, con una causa noble.

Todos los looks de la gala de la Fundación Hospital de Clínicas

El evento convocó a 280 invitados de gran renombre, entre quienes se encontraban figuras de la política, el empresariado y la moda. Desde Valeria Mazza, Mauricio Macri y su novia Lola Teuly hasta Cristino Rattazzi, Gabriela Castellani, Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán, todos disfrutaron de una noche única.

Angie Landaburu, Iván de Pineda y Lola Teuly

Gastón Garrigou y Josefina de Álzaga; Gustavo Castagnino y Bea Guerra; y Magdalena Oberti y Cirilo Zavalia

María Blaquier y Patricio Neuss; Mariana Galante de la Fundación del Banco Nación y Elena Bordeu; y Martín Cabrales y Dora Sánchez.

Carolina Stanley y Gabriela Castellani; Ana Rusconi y César Valdez: y Justina Bustos, Máximo Pardo y Francisco Pardo

Martín Cabrales, Tato Lanusse, Damián Pozzoli, Elena Bordeu, Alejandro Macfarlane, Josefina de Alzaga, Gabriel Martino, Juan Pablo Scasserra y Diego Cánepa.

Concepción Blaquier, Gaby Vaca Guzmán, Clara Echevarrieta, Lola Teuli y Angie Landaburu. Créditos:

Alejandro Macfarlane, presidente de la Fundación Hospital de Clínicas y Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas; Mauricio Macri y Lola Teuly; y Anita Espasandin y Elena Bordeu.

Carolina Stanley, Carolina Mazza, Valeria Mazza y Gaby Vaca Guzmán.

Durante el transcurso de la velada, Alejandro Macfarlane, presidente de la Fundación Hospital de Clínicas, brindó un emotivo discurso en el que remarcó la importancia del trabajo colectivo: “Nuestro objetivo es transformar recursos en alivio concreto para quienes más lo necesitan. En los últimos años, nuestra Fundación identificó dos desafíos estructurales en el hospital: la necesidad de incorporar equipamiento médico de alta complejidad y de fortalecer la infraestructura tecnológica y de conectividad. Para 2026/2027, buscamos seguir incorporando tecnología, equipamiento médico de última generación y obras que fortalezcan el desarrollo del hospital”.

Gracias al compromiso y la generosidad de todos los presentes, la gala coronó sus objetivos con un éxito absoluto: durante la emotiva noche se lograron recaudar 600 millones de pesos, fondos que permitirán dar un salto cualitativo en la atención y el equipamiento médico de la institución. Así se cerró una noche que tuvo un gran fin benéfico, pero que además junto a nombres de la talla de Valeria Mazza, Anita Espasandin, Lola Teuly y figuras importantes de la escena cultural.

Créditos: Fundación Hospital de Clínicas