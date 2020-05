Inaaya: un camino de encuentro a través de la aromaterapia

View this post on Instagram

• Neutralidad • Me es propicio hablarte del presente, presente que hoy te/nos invita a la CALMA, a SENTIR tu ALMA, tu CUERPO, tu MENTE. Descubrite en ese estado neutral de donde venís, sin juicio, sin exigencias. Hoy siento que estamos acompañados desde otro lugar y todo lo que podamos hacer por nuestro bienestar podremos transmitirlo hacia afuera y después volver mas emponderados/as, humildes y atentos a las actividades externas.💜 Desde la naturaleza, la Lavanda aporta múltiples beneficios para esta ocasión que nos trae el presente. Desde desinfectar tus espacios, entrar a ese estado de relajación y hasta refrescar tu piel. No es maravilloso? Desde @sienteinaaya la propuesta se brinda en este formato... que podes hasta incluso colocarlo en cremas neutras para tu cara, en crema de enjuague para tu pelo o pulverizar tu ropa, almohada o ambientes. Conéctate con la esencia. Estoy a tu disposición Con Amor Maria Laura