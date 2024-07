Innovación y Comodidad: "SILA" el nuevo lanzamiento de Flora Underwear

CREDITO CARAS

Florencia, la mente detrás de Flora Underwear, compartió su experiencia y desafíos al crear "SILA". "Este es un lanzamiento muy esperado, con el que salí de mi zona de confort," comenta Florencia. "Hice lo que hace mucho tiempo tenía en mente, pero no me animaba. Arrancar una moldería desde cero no es fácil y da miedo porque la inversión es mucha."

El diseño de "SILA" nació escuchando las necesidades de sus clientas. "Lo que más me pedían era un sostén estilo deportivo, pero que a la vez se pudiera usar todos los días y que fuera estético," explicó Florencia. El nuevo modelo no solo cumple estas expectativas, sino que también ofrece más versatilidad. Se ha diseñado para ser usado como ropa interior y también para actividades físicas como ir al gimnasio o salir a caminar. Incluso puede combinarse con un jean para un estilo más casual.

El conjunto está confeccionado con morley brushing, una tela elástica que se amolda perfectamente al cuerpo. Además, el top incluye una doble capa de morley y algodón soft, lo que le proporciona mayor estructura y soporte, complementado con un elástico súper ancho, una característica novedosa en los diseños de Flora Underwear.

Respondiendo a otra solicitud frecuente de sus clientas, el conjunto incluye una bombacha vedetina, diseñada en un estilo alto para mayor comodidad. "Sé que queda mucho más cómodo," asegura Florencia.

"SILA" estará disponible en una amplia gama de talles, desde el 90 hasta el 130 en corpiños y hasta el talle 4XL en bombachas, asegurando que haya opciones para todas las formas y tamaños.

El lanzamiento de esta edición limitada se realizará en dos colores: nude y magenta. Sin embargo, Florencia ya está pensando en los próximos colores para mantener la oferta fresca y exclusiva. "Me gusta ir cambiando para que todas sintamos que tenemos un producto especial y único que tal vez no se vuelva a repetir," afirma.

El conjunto "SILA" de Flora Underwear promete ser una opción revolucionaria en lencería, combinando soporte, comodidad y estilo en un solo diseño. Con su compromiso de escuchar a sus clientas y adaptarse a sus necesidades, Florencia continúa innovando y expandiendo las posibilidades de la lencería contemporánea.

Instagram: @floraunderwear

www.floraunderwear.com.ar