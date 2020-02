Instituto Ayurveda: un camino de sanación y encuentro espiritual

Silvina Draiman comenzó hace más 10 años a dictar cursos de Ayurveda con la finalidad de ayudar a cada uno de sus alumnos a lograr un autoconocimiento y una sanación interna. Ella le cuenta a Caras sobre sus comienzos y las ventajas de esta práctica. “Cuando comencé a estudiar sobre ella me apasionó tanto que ya no concebí otra forma de entender a un paciente que no sea desde el modo holístico”.

El Ayurveda es una ciencia milenaria de la India que abarca cuerpo, mente y espíritu. “La misma se basa en cuatro teorías, la más importante de ellas es la teoría “tridosha”, o de los tres tipos constitucionales”, comenta Silvina.

¿Cómo comenzaste en ella?

Comencé estudiando nutrición en la universidad, y avanzados mis estudios, de casualidad, escuche sobre la Medicina Ayurveda.

Hice un curso de 3 años de en nuestro país, y luego varios cursos en India para especializarme en profundidad.

¿Qué significa esa teoría?

Que según nuestra constitución, desequilibrios y emociones, vamos a estar dentro de un biotipo “Dosha” y según nuestro Dosha habrá alimentos hábitos y tisanas (Té) que nos llevan a nuestro equilibrio natural.

¿Qué beneficios tiene aprender Ayurveda?

Es un autoconocimiento maravilloso, aprendemos a aceptarnos con nuestras luces y sombras y a entender de igual forma a los que nos rodean. Sanar, y ayudar a sanar a otros.

Te especializas en nutrición Ayurvédica. ¿Sobre qué consta la misma y en que te ha ayudado?

La nutrición Ayurvédica es otra forma de encarar al paciente, completamente diferente a la nutrición estándar. No nos guiamos por Kcal o números de peso según la tabla. Es una nutrición integral, profunda y respetando la individualidad del paciente, su salud mente, cuerpo, y sus emociones como pilar fundamental en cada paso de su tratamiento.

En lo personal, de adolescente fui obesa, y tuve varios trastornos de alimentación, probé de todas las dietas que existían y ninguna tomaba en cuenta mis emociones a la hora de comer. Hay un concepto importantísimo desde el Ayurveda que es el concepto de “ALIMENTO”. El alimento es todo lo que pasa por nuestros sentidos, desde el afecto, el cariño, todo lo que vivimos a diario, también la comida.

Entonces el concepto de obesidad desde el Ayurveda es de una “desnutrición”, ¿porque desnutrición? Porque al faltarme alimentos de cualquier tipo (emocionales, afectivos), busco llenar el vacío con la comida.

En el centro hay diversos tipos de cursos, entre ellos se encuentran:

Fitoterapia

3 tipos diferentes de masajes ayurvédicos

Astrología védica

Actividad física y ayurveda,

Cursos de iniciación en el ayurveda y perfeccionamiento.

Cocina estacional

Masajes abhyanga, masajes champy, masajes con pindas y masajes shantala( masaje ayurvédico para bebés).

Escribiste un libro, ¿qué aspectos abarca?

Si, escribí un libro contando todo lo que viví y como me cambio la vida aprender esta ciencia milenaria de la India. Abarca sobre el enfoque ayurvédico de la nutrición, con la intención sobre todo, de ayudar desde diversos lugares con una mirada personal.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión?

Aprendo todos los días. Siempre digo a mis alumnos que yo les enseño y aprendo a la par de ellos. Me sorprendo día a día con lo que sucede con mis alumnos: sus comentarios, su alegría al terminar el curso y sobre todo los mensajes como “no te imaginas cuanto sane a partir del curso”. Me llenan el alma.

Siempre agradezco que me lo cuenten, porque doy mis cursos con todo mi amor, y cuando llegan esas respuestas, me doy cuenta, y reafirmo, que estoy en el camino correcto.

¿Cuentan con promociones?

Sí, si vienen de parte de editorial perfil, reciben un 20% de descuento.

¿Qué inquietudes propuestas o pedidos les acercan los alumnos?

Muchas veces surge la duda de si hay que ser vegetariano para estudiar Ayurveda, la respuesta es que NO. Sin embargo se recomienda no comer carne por la noche y ese es un tema del que hablamos en el curso.

¿Qué es lo que se viene a futuro?

Iremos sumando más y más cursos holísticos sin duda. Tenemos muchas ganas de crecer como institución desde el amor como premisa de aprendizaje.

Conoce más en www.institutoayurveda.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: Gallo 1576 7B, Palermo, CABA – Oficina Central// Whatsapp: 1162159892.