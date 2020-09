Itati: diseño de ambientes personalizados

La diseñadora de interiores y exteriores Itatí Jauregui se siente identificada con la frase: “El deseo es el mejor arquitecto de nuestras vidas”.

- ¿Y así es como abandonó todo para seguir con su pasión?

¡Si!, soy una apasionada por lo que hago, al punto tal que dejé de lado mi anterior carrera de protesista dental por la pasión que me despertaba el diseño. Amo los desafíos, son mi principal motor junto al deseo. Tengo una personalidad inquieta y creativa. Cualquier disparador hace que me motive pensar, soñar e idear un ambiente distinto.

- ¿Cómo comenzó con el diseño de interiores y exteriores?

Este proyecto surgió porque siempre decidía tercerizar los trabajos de diseño que me llegaban, hasta que un día, diseñé mi propia casa y me di cuenta que me divertía y me generaba sensaciones hermosas hacerlo a mí. Entonces, decidí dar un giro a mi vida.

- ¿Qué aspecto de la decoración es lo que más le gusta trabajar?

Me conmueve particularmente todo lo referido a la iluminación, porque gracias a ella podemos dar magia a los espacios, hacerlos cálidos y funcionales.

- ¿Cuál es el aspecto que prioriza al momento de iniciar un diseño?

Me inspiro y ocupo de que cada ambiente represente e identifique a cada una de las personas que habitan el hogar, priorizando la funcionalidad y la identidad. Adoro utilizar los géneros que se lavan en lavarropas, que son prácticos, ideales para la mujer de ahora y los tiempos que corren con prisa. Siempre digo que me gustan los trapos, por eso es el elemento principal que elegí para las lámparas, los pies de camas, los sillones…

- ¿Qué se podrá encontrar en las dos nuevas colecciones que está preparando?

Una de las colecciones está orientada a básicos, especialmente adaptada a las mujeres de ahora, a la familia, es práctica. La otra es un hermoso proyecto junto a mi hija Valentina, de diseño de indumentaria confeccionada en géneros simples, cómodos e intervenidos por nosotras. Me centro particularmente al diseño de almohadones, mantas, ropa de cama, cortinas, lámparas y cerámicas. Me gusta intervenir todo lo que hago con detalles que los conviertan en una pieza única, aportando un toque original a todo lo que pasa frente a mis manos.

Para contacto: Alem 832, El Taller, Tandil, Prov. Buenos Aires - Tel: (+54 9 249) 450-6809 - www.itatijauregui.com.ar - IG: @itatijauregui.