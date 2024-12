Romina Gaetani rompió el silencio sobre la tapa de Revista Caras que la hizo llorar

Romina Gaetani se sentó en el sillón de +Caras para compartir una entrevista íntima y profunda con Héctor Maugeri, donde repasó momentos importantes de su vida y carrera. Durante la conversación, Maugeri, director de Revista Caras, le mostró algunas de las tapas que la actriz y cantante protagonizó, incluyendo una que marcó un antes y un después por su controversia.

La historia detrás de la polémica tapa de Caras

La tapa de 2003, titulada “Mi pareja está en crisis”, rezaba que el éxito de su protagónico en Soy Gitano se contrapone a los sinsabores de su lucha por el amor. Romina recordó con humor y cierta nostalgia ese episodio: “Me acuerdo que entré a tu oficina y te dije: ‘Pará, no podés poner ese título’. Maugeri dice que lloraba, pero no me acuerdo de llorar”, comentó entre risas.

La polémica tapa de la Revista Caras que hizo llorar a Romina Gaetani.

El conductor de +Caras, por su parte, insistió: “Obvio que lloraste”, y relató el trasfondo de la tapa. Según explicó, la sesión de fotos fue espectacular, pero no lograba encontrar un título lo suficientemente impactante. “Te llamé, viniste a mi oficina, te mostré las fotos y te dije que no tenía un título. Nada de lo que dijiste me pareció interesante”, narró el director.

Finalmente, Maugeri dedujo que, por las declaraciones de Gaetani, su relación de pareja atravesaba dificultades. “‘Creo que estás en crisis’, te dije. Ahí empezaste a lagrimear sin parar”, contó.

Entre el amor y la carrera

Al repasar otra tapa, esta vez de 2011 y titulada “Elijo el amor antes que la boda”, la actriz expresó: “Esa producción me encantó. Terminé muy desnuda en el río, muy lindas fotos. Sigo sosteniendo ese título: el amor siempre. Lo otro, si viene, viene. Pero no soy Susanita, nada que ver. Soy familiera y crecí en una familia recontra amorosa. Desde chica, me enfoqué en mi independencia, en mi profesión y mi camino”.

Concluyendo, cuando Maugeri le preguntó cómo manejó el auge de su carrera y el ego, Romina Gaetani reflexionó: “No me jodió tanto el ego. Entiendo que cuando hice esas tapas tenía 30 años y que hoy las actrices de esa edad disponen de más papeles. Sabemos que en esta industria la juventud y la belleza están a la orden del día”.