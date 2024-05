KoKett_ld moda en cuero con estilo propio y elegancia para todos los cuerpos

CREDITO CARAS

Romina, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Durante la pandemia, mi espíritu inquieto y mi pasión por la moda me retornaron a mi máquina de coser. Aprovechaba el tiempo y la oportunidad de desarrollar al máximo mi creatividad. Conjuntamente hacía manualidades, aunque realmente la ropa era mi centro de atracción.

En aquel entonces recibí como regalo de cumpleaños un pantalón de cuero. Cuando lo abrí observé que tenía las costuras abiertas y desprolijas. Sin saberlo tal vez, ese pantalón defectuoso funcionó como el disparador de mi emprendimiento, porque en ese momento fue que se encendió en mi cabeza la idea de confeccionar mis propias prendas de cuero.

Con esa idea fija ya instalada, al día siguiente estaba comprando mi máquina de coser cuero y empecé a confeccionar mis primeras prendas que fueron las faldas. Luego comencé a idear un Instagram y por supuesto a ponerle un nombre, cosa que fue sumamente sencillo. KoKett representa a la pequeña coquetita del barrio que no salía a hacer un mandado sin antes cambiarse la ropa y arreglarse. Así soy yo koketta desde pequeña.

¿Cómo proyectas a tu marca de cara al futuro?

Proyecto que KoKett_ld sea una marca de referencia en el mercado de la moda, que llegue a muchas más mujeres que quieren acceder a una prenda de cuero a un precio razonable.

¿Cuáles son los servicios y productos que brindas al público?

En la moda, lo que es mejor no se mide por el precio, sino por la calidad y debe adaptarse al cuerpo de cada mujer. No todas somos iguales, lo que le queda hermoso a una persona tal vez no se vea tan lindo en mí y ello depende de la fisonomía de cada una. A veces me piden un diseño que veo que no las favorece y les aconsejo probar con otra opción. Trato de tener prendas que se puedan usar en diferentes ocasiones según el calzado, abrigo y accesorios que utilices. A su vez, me gusta asesorar a mis clientas, brindarles un servicio de estilismo adecuado para su imagen.

Las prendas de cuero no son sólo una campera de abrigo como se lo consideraba hace muchos años, hoy el cuero es utilizado en diferentes opciones. Mis diseños abarcan faldas, vestidos, chaquetas, pantalones, chalecos y también accesorios.

¡Las espero en mi Instagram @KoKett_ld para que conozcan mis prendas y sean también una KoKettita más!