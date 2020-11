La chica de los stilettos: acompañando los pasos de las mujeres de hoy con belleza e innovación

La Chica de los Stilettos nació por iniciativa de María Adriana Santore, quien luego de haber trabajado en marcas internacionales, se vio en la necesidad de reinventarse cuando la marca para la que trabajaba decidió abandonar el país. Hoy la emprendedora nos cuenta sobre como creó su marca y como ofrece en la actualidad stilettos de la más alta calidad del mercado. “En el 2016 una amiga me pidió colaboración para la venta de un stock de zapatos. ¡La revelación fue inmediata! La pasión por la moda y por lo que había hecho toda mi vida volvió a correr por mis venas, y me convencí de que no podía vivir alejada de lo que realmente me hacía vibrar”, cuenta entusiasmada Adriana quien trabajó 10 años en Kenzo, y luego 8 años en Emporio Armani como Store Manager Argentina y Fashion Buyer Argentina y Chile.

“Así que le propuse a mi amiga formar una marca juntas. Pero como el interés de ella estaba orientado hacia otras actividades, me dio su permiso y generosa bendición para que lo haga yo sola. Fue así como empecé a dar mis primeros pasos como emprendedora, desde cero, y disfrutando en cada momento el proceso de desarrollar una marca propia”, destaca.

El nombre de la marca nos resulta muy simpático. ¿cómo surgió el nombre de La chica de los stilettos?

El nombre de la marca es un homenaje a las mujeres de hoy. La chica de los stilettos que todas llevamos dentro es práctica, proactiva y segura, y persigue su realización a varios niveles: profesional, personal y espiritual. Defiende su individualidad e independencia, está continuamente superándose, y quiere vivir en un mundo cada vez más justo y equilibrado. Sabe que se diferencia y sabe también que causa admiración, aunque de una manera sutil y elegante.

¿Qué productos tienen a disposición?

Desde elegantes stilettos y sandalias, hasta mules, plataformas y botas en diferentes materiales, incluso elastizadas. Si bien en La Chica de los Stilettos tenemos predilección por los tacos altos, también ofrecemos una variedad de tacos más bajos. Nuestro producto insignia es el Stiletto Ivy, el cual ya está disponible en 11 colores distintos. De hecho, son las clientas y seguidoras quienes nos sugieren colores nuevos, y así la familia de los Stilettos Ivy continúa creciendo.

¿A qué público apuntan?

La consigna y la misión de la marca es estar perfectamente alineados con las tendencias globales. Por lo tanto, nuestro público son mujeres que están muy actualizadas e informadas, adoran el buen diseño y la calidad, sintiéndose muy felices y orgullosas de usar tacos altos.

La calidad del servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

En la atención al cliente, sin lugar a duda. Tanto en el Showroom, como en la Tienda Online, nuestra prioridad es hacer sentir a nuestras clientas únicas, especiales y acompañadas. Además de brindarle todo el apoyo y la tranquilidad con envíos gratis a todo el país, tanto en la primera compra, como en los cambios, en caso de ser necesarios.

Estamos muy presentes en todo el proceso y esto hace que, tanto en la venta física como en la venta online, tengamos un alto porcentaje de reincidencia, fidelidad, satisfacción y compromiso con la marca.

¿Sentís que el camino recorrido en moda internacional ha influenciado en la visión de la marca?

Absolutamente sí. Agradezco todos los días la oportunidad que me ha dado la vida de haber podido interactuar con estas grandes marcas desde adentro, tanto aquí en la Argentina, como en París y Milán. Hoy puedo decir que esta experiencia de tantos años me lleva automáticamente a elevar los estándares de mi propia marca, a trabajar arduamente para mejorar siempre en cada detalle, y por supuesto, a seguir aprendiendo.

Datos de contacto: Mail: hola@lachicadelosstilettos.com - Instagram: @lachicadelosstilettos - Tienda Online: www.lachicadelosstilettos.com - Showroom: +54 911 2881 6817 (Cita Previa| WhatsApp).