La Fuerza de Voluntad como herramienta para bajar de peso

CREDITO CARAS

La razón de este comportamiento repetitivo se encuentra justamente en que los planes y tratamientos de descenso de peso están basados en nuestra fuerza de voluntad, la cual no es siempre una buena consejera.

La mayoría de las personas creen que la fuerza de voluntad es una característica del carácter que se fortalece a medida que se la ejercita. Entonces, “si no bajas de peso o no das continuidad a tu rutina física es netamente tu culpa por no tener fuerza de voluntad”

Estudios científicos han demostrado que la fuerza de voluntad no es parte del carácter sino una función cerebral. En 1988 el científico Roy Baumeister comprobó que esta función cerebral se veía implicada en diferentes áreas de la vida, en la regulación emocional, en la habilidad para concentrarse, monitorea nuestro desempeño y, lo más importante, ayuda a tomar decisiones.

Anatomicamente la fuerza de voluntad se encuentra ubicada en un área que se llama corteza singulada anterior, que se ubica justo detrás de la corteza prefrontal, que regula las decisiones razonables del cerebro. Por eso cuando nuestra CSA se encuentra agotada nuestras decisiones no son inteligentes o no se ajustan a nuestro objetivo: bajar de peso.

La fuerza de voluntad se va agotando durante el día con nuestras múltiples tareas es por eso que a la mañana podemos estar muy decididos a cuidarnos y por la noche no tener claridad para elegir un alimento saludable y terminar pidiendo comida a domicilio.

No es un problema de las personas obesas o con sobre peso, es una condición de todo ser humano, solo que en nuestro caso tropezamos justamente en la elección de la comida.

Ahora se entiende por qué fallamos una y otra vez en nuestro intento de recuperar el cuerpo. No es nuestra culpa, sino que todos los planes que intentamos se basan justamente en nuestra fuerza de voluntad.

Pura Vida por otro lado no sólo no se apoya en tu fuerza de voluntad sino que es justamente un plan integral que te permite recargar con herramientas psicológicas y de forma natural esa área de tu cerebro que te ayuda a tomar decisiones razonables y así poder sostener una alimentación saludable.

Si entendes cómo funciona tu cerebro vas a poder recuperar tu cuerpo de una vez y para siempre.

Datos de contacto

Instagram: @puravida.obesidad

Celular: +5491134515673