La mejor crema antiage es el protector solar

“Quiero tener la piel con menos manchas y más luminosa”, me dijo una mujer que vino hace algunos días a mi consultorio a hacerse un tratamiento facial. Quería que le recomendara cremas para esta necesidad que tenía. Me puse a indagar en cómo era su rutina, qué productos estaba usando y cuáles eran sus hábitos, y me di cuenta de que le faltaba lo esencial: no usaba protector solar, o lo usaba esporádicamente, solo durante el verano.

El protector solar es la base de todo buen cuidado de la piel, no podes empezar un tratamiento despigmentante o exfoliante si no vas a cuidarte del daño solar. La radiación que emite el sol es la principal causa del fotoenvejecimiento, y esto ocurre durante todo el año. El sol emite tres tipos de radiaciones: la infrarroja, la luz visible y la UV, que se divide en tres: UVB, UVA y UVC. Los rayos UVB son más intensos en primavera y verano, este tipo de radiación es la que causa el bronceado y las quemaduras. Como este daño es más visible a corto plazo, existe la creencia de que son los únicos de los que nos tenemos que proteger. Sin embargo, los rayos UVA, que están presentes durante todo el año con la misma intensidad e incluso atraviesan cristales, generan daños en la dermis a largo plazo, y esto se traduce en arrugas y manchas pigmentarias. Los UVC quizás sean los más desconocidos por la gente porque no atraviesan la capa de ozono.

Los protectores de amplio espectro son los que más recomiendo porque te protegen tanto de los rayos UVB como de los UVA, en factores mayores a 50. Existen en el mercado algunos protectores que también te protegen de la luz azul, que contienen antioxidantes. La luz azul está presente en las pantallas, así que imaginen cómo estamos expuestos todo el tiempo, si no es con el celular, es con la computadora, y a veces no nos damos cuenta de que aunque estemos dentro de nuestras casas, el uso del protector solar no es negociable. Hoy en día, hay protectores faciales que simplifican crear este hábito: mayor fluidez, envases más pequeños, fáciles de transportar, invisibles o con color, formulados específicamente para el rostro. Por eso, no hay excusas.

En el caso de las pieles sensibles, recomiendo optar por un filtro mineral, es decir, protectores que contengan dióxido de titanio u óxido de zinc. ¿Por qué recomiendo estos? Porque su fórmula crea una barrera física que refleja y dispersa los rayos, a diferencia de los filtros químicos que son absorbidos por la piel y actúan transformando la radiación. Además, los filtros minerales están hechos con productos más suaves, que no generan irritación y alergias.

El sol es bueno en su justa medida: ayuda a sintetizar la vitamina D y genera endorfinas, pero una exposición prolongada y sin los cuidados necesarios puede llevar al cáncer de piel. Por eso considero que la fotoeducación es clave para una vida saludable.

Una piel luminosa es una piel sana.

