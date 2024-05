El príncipe William y Kate Middleton se encuentran más cercanos que nunca mientras atraviesan un difícil momento familiar, luego de que la royal revelara que fue diagnosticada con cáncer.

Este 29 de abril, se cumplieron 13 años del casamiento que protagonizó la pareja junto a sus seres queridos y familiares. Recordemos que en 2020, William reveló detalles inéditos del comienzo de su relación en diálogo con el medio "The Telegraph".

El hijo del Rey Carlos III confesó en la entrevista que intentó ganarse el cariño de Kate en la cocina: "Cuando estaba tratando de impresionar a Kate, estaba tratando de cocinar estas cenas increíbles y elegantes y todo lo que pasaba era que quemaba algo, algo se derramaba demasiado, algo se incendiaba".

El príncipe William junto a Kate Middleton.

Pero eso no fue todo, ya que el príncipe William también contó que hacía Kate Middleton mientras él intentaba cocinar: "Ella estaba sentada en el fondo sólo tratando de ayudar y básicamente tomando el control de toda la situación. Así que me alegré mucho de que ella estuviera allí en ese momento".

La última vez que cocinó el príncipe William

En el libro "A Taste of Home", el hijo del Rey Carlos III admitió: "Soy el primero en admitir que no soy un excelente chef", además reveló: "La última vez que me permitieron entrar a las cocinas de The Passage, hice unos espaguetis a la boloñesa".

Por último, recordemos que Kate Middleton habló sobre los dotes culinarios del príncipe William en el programa "A Berry Royal Christmas": "En la época universitaria solía cocinar todo tipo de comidas. Boloñesa y cosas así. Creo que fue entonces cuando estaba tratando de Impresionarme, Mary!".

J.C.C