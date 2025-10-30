Las gafas de sol son más que un accesorio de moda, cuidan tu salud ocular

CONTENT LIKE

Los rayos UVA penetran profundamente en los ojos y pueden dañar la retina. Para los ojos, sus efectos acumulativos pueden ser muy perjudiciales con el tiempo. Las lentes con protección UVA están pensadas para filtrar y bloquear la radiación de estos rayos, de manera que no afecten a los ojos.

Los rayos UVB son más energéticos que los anteriores y es la protección de las gafas de sol las que nos protegen de quemaduras en las córneas y la superficie del ojo. También ayudan en el empeoramiento de enfermedades como las cataratas. Las lentes que ofrecen protección UV400 son las más eficaces, ya que bloquean completamente los rayos UVB y también de los UVA.

También están los rayos UVC que apenas llegan a nuestra atmósfera por ser absorbidos por la capa de ozono, por lo que pueden contribuir a los daños de los anteriores aunque en menor grado.

Por lo tanto, los beneficios de usar gafas de sol de calidad son:

Protegerlos ojos contra los rayos ultravioleta

Reducir el riesgo de cataratas oculares

Prevenir la degeneración macular

Reducirdel deslumbramiento y mejorar el confort visual

Limpiar regularmente los lentes: para quitar el polvo y otras impurezas, frote suavemente los lentes con los dedos utilizando agua y jabón neutro, enjuáguelos y séquelos con papel tisú. Luego puede usar productos recomendados por el óptico, como un limpiador de cristales oftálmicos. Éstos son útiles para llevarlos a cualquier sitio.

• Nunca limpiar en seco ni usar soluciones abrasivas, alcohol ni líquidos corrosivos como acetonas, quita esmalte, etc. Evite frotar sus lentes con trapos, paños húmedos, toallas de papel o prendas de vestir.

Para estar seguros que las lentes que compramos tienen este filtro es importante adquirir las gafas de sol en OPTICAS HABILITADAS donde los productos cumplen con la normativa y certificaciones de protección y sus profesionales puedan aconsejarnos sobre las mejores opciones.

