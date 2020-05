Lic. Marcelo Sinner: sesiones de psicología con un enfoque espiritual

View this post on Instagram

¿Siento que me estoy sobrexigiendo para llegar a lo que quiero ? A veces nos ponemos metas muy ambiciosas sobre lo que queremos y deseamos, y si a esto le agregamos el ingrediente de la exigencia en querer tenerlas ya, produce un cóctel muy díficil de llevar a cabo. Por lo general, el precio que pagamos es el de no poder disfrutar del camino que nos conduce hacia ellas. Sin darnos cuenta, muchas veces, caemos en una sobreexigencia de nosostros mismos. Sino tramitamos bien esto que nos pasa, el cuerpo se encarga de comunicarnóslo de diferentes formas : con malestares fisicos, stress, ansiedad, enojo, depresión . Son señales que nos informan que algo no está funcionando bien en nuestra vida . Si damos lugar a respetar estas señales, nos lleva a parar y tomarnos un tiempo para poder discenir que nos esta pasando. A partir de esta actitud , podemos empezar la ardua tarea de transformar este malestar en algo que nos conduzca a vivir mejor, para estar mejor conectados con nosotros mismos y nuestro entorno. No es solo llegar a donde queremos y soñamos , sino poder disfrutar del proceso y estar presente en cada momento de nuestra vida. Pareciera que “no somos” hasta que llegamos al cumplimiento de esos objetivos anhelados y en el medio, no podemos disfrutar de nada ó de muy pocas cosas. Como dicen en el campo : “a veces hay que desensillar hasta que amaine la tormenta “.De esa manera, vamos a para poder transitar la vida con mayor claridad y conciencia de lo que hacemos . Estos momentos de “Oasis”, son también una buena ocasión para tratarnos bien, con compasión, sin tantos mandatos propios y de afuera, que nos generan presión y nos impiden valorar lo logrado . Reconocer que somos limitados y no podemos con todo nos humaniza, y también nos convoca a reordenar nuestras metas, para que sean mas accesibles a nuestros recursos personales, sin perder ese deseo movilizador que nos lleva a conseguir lo que queremos . “Haz lo que puedas, con lo que tengas, a donde estés “. TheodoreRoosevelt Lic.Marcelo Sinner #psicologia #bienestar#salud #terapia #mindfulness#sueños