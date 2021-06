Lord Marcos Yoel Freue: el ser que quiero ser

Continuando con las reflexiones de Lord Marcos Yoel Freue, quien nos acerca a una dimensión de gran profundidad y riqueza, abordando una visión existencial que, desde el fondo de los tiempos, ofreció al ser humano opciones atribuladas de distintos caminos a seguir. Generalmente uno elige ser lo que es, Dios, nuestros principios, nuestra formación, nuestra experiencia de vida y los valores que nos sostienen, determinan qué tipo de persona decidimos ser.

En término de elecciones, puedo optar entre mentirme y mentir, diseñando y defendiendo la realidad que más me convenga y eventualmente, responsabilizar a todo lo ajeno a mi: contexto, gente que me rodea, familia, etc. Para protegerme de mis desaciertos y alimentar mi ego.

Pero existe, a su vez, otro rumbo: el de enfrentar dificultades y superarlas de un modo altruista; el de hacerme cargo de mis errores y aprender de ellos y ser fuente de inspiración para quienes me rodean. Esto depende de la visión que tenga, y del rol que juego en el mundo. ¿Estoy para modificar situaciones y aportar lo mejor? u opto por la mediocridad y saco provecho de ello? Dios, mi creador, ¿me presta la vida para que construya o destruya? La decisión debe ir en línea con los principios fundamentales que elevan el amor y destruyen el odio.

Datos para saber más : Instagram: @yoelfreue.