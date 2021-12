Los centros de estética eligen Verjú para tratar la adiposidad de sus pacientes de manera realmente no invasiva

CREDITO CARAS

-¿De qué se trata esta nueva tecnología Verjú?

Verju es una tecnología innovadora desde su mecanismo de acción, es un láser que tiene una longitud de onda que permite abrir la membrana de los adipocitos en forma transitoria, sin romperlos.

Son 6 diodos láser que nos permiten abarcar zonas amplias del cuerpo, como el abdomen completo, espalda y flancos, entre otras.

Las zonas a tratar son varias, abdomen y espalda, brazos, piernas y pantalón de montar, glúteos, etc.

-¿Cómo es el tratamiento?

El tratamiento con Verjú es completamente placentero, brindándole al paciente un momento de confort y descanso. No duele, no genera frío ni calor, y los láseres no toman contacto con la piel. Por lo cual, es un tratamiento completamente ambulatorio, donde el paciente realiza su vida habitual.

Se le recomienda siempre tomar mucha agua, disminuir el consumo de alcohol e hidratos de carbono y realizar actividad física, como parte de integrar una vida saludable, entre lo que recibimos visualmente del espejo y lo que sentimos en nuestro interior.







¿Cuáles son las consultas más frecuentes?

Las consultas más frecuentes son sobre cómo se puede reducir, expresiones como “me molesta tal zona”, ¿sirve?...¿Por qué no siento nada?... Pero ¡ya está funcionando! Todas las respuestas son siempre explicadas detalladamente y se les brinda toda la información que necesitan para estar seguros que el tratamiento es efectivo. Tiene ensayos clínicos que brindan información al respecto no solo de la seguridad, sino también de la efectividad del equipo. En mi webinar (https://www.youtube.com/watch?v=RDn-TYpa1-E&list=PLHpgRC29Rk9_5RhVk8ZeSvtwwm3gWblZj&index=2) podrán ver más información.

-¿Cuándo empieza uno a ver los resultados?

Los resultados de Verjú comienzan desde la primera sesión, si bien en mi experiencia trabajando con verju, los resultados más evidentes se dan a partir de la tercera sesión.

-¿Cuánto se puede llegar a reducir? ¿Los pacientes quedan conformes con los resultados?

Los estudios clínicos promedian una pérdida entre 12 y 14 cm de contorno corporal entre cintura, cadera y muslo.

En mi experiencia estos resultados son reales y superados en muchos casos.

Claro que en medicina las variables son muchas, como decía mas arriba, hay cuestiones que dependen del paciente, como una buena hidratación, hacer actividad disica y seguir una alimentación acorde a cada persona.

En cuanto a la satisfacción de los pacientes, pueden ver testimonios en mi IG @fmm.medicinaestetica donde los pacientes cuentan su experiencia.

-¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado con este equipo?

A mi parecer, el diferencial de Verjú, es su efectividad y la seguridad de los láseres...después de haber trabajado con diferentes tecnologías, eso lo que me lleva a elegir Verjú y a proponerlo como uno de los mejores equipos de reducción de contorno y tratamiento de celulitis hasta ahora en el mercado.

Otro diferencial con otros equipos es que los cm que se reducen con Verjú, si no aumentan de peso, no se recuperan

Datos:

Dra. Florencia Moabro Montenegro MN 116.234 Ig: @fmm.medicinaestetica

Contacto Verjú: www.verjuargentina.com Ig: @verju.ar