Luciano Stanzione: profesionalismo, dedicación y éxito en el mundo aerocomercial

El éxito tiene rostro, personas que con sus logros contribuyeron a mejorar la vida de muchas otras personas. Es el caso del Dr Luciano Stanzione, destacado jurista especializado en materia aeronáutica. Su trabajo ha servido de inspiración y consulta para organismos de toda la región. Su aporte para mejorar el ecosistema aeronáutico del país le valió el reconocimiento de prestigiosas instituciones y sus pares.

¿Encontraste muchos obstáculos en tu carrera?

El más grande fue estar sentado en mesas importantes a muy temprana edad. Las teorías nuevas siempre se cuestionan y me llevó algunos años empezar a ser escuchado y ver que mi trabajo tenía repercusiones estructurales.

¿Qué es lo más significativo que aportaste a la industria aerocomercial?

Cambiar algunos paradigmas preestablecidos en el derecho aeronáutico. Tanto en evolución y mejora de leyes existentes, como en reformulación de intentos de modificación que no eran positivos. También mi aporte se ve en el entrenamiento de nuevos profesionales legales en el sector. Se enseña en las aulas e incluso se han creado materias en carreras de administración aeronáutica basadas en el trabajo que vengo proponiendo. Además con mi trabajo en juicios hemos generado jurisprudencia gravitante. Esos nuevos principios que he podido aportar, se traducen en beneficios generales para los trabajadores, las empresas y los pasajeros.

¿Cuáles fueron los últimos reconocimientos que recibiste?

Me cuesta un poco hablar de eso, porque no trabajo para eso, pero en los últimos años me han agasajado más de lo esperado. Fui nombrado honoris causa, profesor emérito en diferentes instituciones, me han reconocido las Universidades y he recibido menciones de Organismos internacionales. Esto me genera entusiasmo para seguir trabajando y me carga de responsabilidad en cuanto al futuro de la actividad.

¿Qué objetivos te quedan por delante en lo profesional?

Si bien mi trabajo a nivel regional ha rendido sus frutos, mi desafío ahora es trasladarlo a nivel internacional. La meta es tener un impacto en la Aviación mundial desde el punto de vista del derecho, regulación legislación y jurisprudencia. Quiero abocarme a que el trabajo que tengo por delante repercuta en un mejor futuro para la aviación, los organismos internacionales y todos los sectores que tienen o deberían tener protagonismo en la evolución del transporte. Ahora el objetivo es el impacto de las ideas para una mejora a nivel global.