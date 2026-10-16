Magnolia Bordados: el arte de bordar para crear recuerdos y conectar con el presente

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Magnolia Bordados nació durante la pandemia, a partir de una experiencia personal que se convirtió en una oportunidad de reinvención. Lo que comenzó como una forma de acompañar a seres queridos a través de regalos bordados fue creciendo hasta convertirse en una propuesta que combina creatividad, recuerdos y encuentros, con el objetivo de recuperar el valor de lo artesanal.

Su historia comenzó cuando María Elina Bernaldo de Quirós, creadora de Magnolia Bordados, vio cómo un viaje de trabajo y turismo a Australia quedaba suspendido por el cierre de fronteras debido al COVID-19. En medio de la incertidumbre, decidió recuperar materiales que tenía guardados y comenzó a bordar regalos para los bebés de sus amigas que estaban por nacer. Aquellos primeros trabajos dieron lugar a la creación de un nombre, una identidad y una cuenta de Instagram desde la cual empezó a compartir sus diseños.

Del bordado personalizado a las experiencias compartidas

Con el tiempo, Magnolia Bordados amplió sus propuestas. Los primeros cuadritos personalizados para recién nacidos y barbijos bordados dieron paso a nuevos productos, como kits y cursos online para aprender a bordar desde cualquier lugar. También incorporó una línea dedicada a novias, con portaalianzas y cintas bordadas para ramos.

Actualmente, uno de sus principales diferenciales son las experiencias de bordado y vino, junto con la organización de otros eventos personalizados, como baby showers, cumpleaños infantiles y encuentros entre amigas. Cada propuesta se adapta a las necesidades y preferencias de quienes la eligen, priorizando la escucha y la flexibilidad para crear experiencias a medida. De esta manera, Magnolia Bordados invita a compartir una actividad creativa, conversar y disfrutar de momentos sin pantallas.

Más allá de los productos, la propuesta busca transmitir que lo hecho a mano tiene un valor emocional que permanece en el tiempo. Cada pieza personalizada representa un recuerdo, mientras que los talleres y eventos permiten descubrir el bordado como una actividad que favorece la pausa, la concentración y la conexión con otras personas.

En un contexto atravesado por la tecnología y la inmediatez, Magnolia apuesta por recuperar la tradición del bordado y adaptarla a nuevas generaciones.

De cara al futuro, el objetivo es continuar ampliando los encuentros y experiencias, generando más espacios para descansar de las pantallas y reconectar con el presente. Así, Magnolia Bordados busca seguir creciendo puntada a puntada, manteniendo su esencia artesanal y creando recuerdos que acompañen distintos momentos de la vida.

Instagram: @magnoliabordados.oficial

Mail: [email protected]

Web: www.magnoliabordados.mitiendanube.com