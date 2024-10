Medicina estética y estilo de vida: un enfoque integral para tu piel

CREDITO CARAS

Alfonsina, ¿Cómo se unen la Medicina del estilo de vida y la Medicina estética en tu consultorio?

Como médica del estilo de vida, es un enorme desafío trabajar con el abordaje integral, cada paciente que entra al consultorio sea a lo que sea que venga, de alguna u otra manera se le intenta cambiar algo de sus hábitos para mejorar y prevenir. Sabemos que los cambios no son de un día para otro, se entrenan y se trabajan; en medicina estética también, la piel es el órgano que comunica nuestro interior con el exterior, es una barrera que además de comunicar, protege, siente, reacciona, por lo cual una piel que responde es una piel sana y va de la mano con el resto de los hábitos. En Medicina del estilo de vida (MEV) se habla de 6 pilares fundamentales: alimentación, ejercicio, sueño, vínculos personales, sustancias tóxicas, estrés, y acá agrego el pilar de la estética, porque las personas llegan a la consulta queriendo sentirse bien y además buscan verse bien.

¿Cuánto influye el estrés sobre las enfermedades o la apariencia de la piel?

Ya hemos hablado sobre el tema en un artículo anterior, pero el tema es tan inabarcable que siempre es bienvenido dedicarle algunos renglones y además… ¿quién no se siente estresado hoy en día? Podríamos hacer hincapié en que un estrés constante y sostenido es un estado de inflamación crónica porque nos lleva a estar en alerta y el sistema inmune se ve afectado, llevando a debilitar la piel que es la primera barrera protectora. Esto lleva a quedar susceptible a infecciones inflamatorias como el acné, la dermatitis, la rosácea, por nombrar algunas, esas patologías que generan un malestar tanto físico como emocional que se expresa en el rostro, porque el rostro es el espejo de las emociones, y una emoción es una experiencia compleja que predispone a una acción, expresión o manifestación física y psíquica en un momento determinado y que no se puede controlar, pero sí se puede aprender a gestionar.

¿Qué tipo de patologías de la piel soles ver en tu consultorio a partir de hábitos no saludables?

Esta pregunta me encanta y es todo un desafío que merece dedicar un artículo completo. Pero, para resumir, en muchas patologías inflamatorias de la piel, la simbiosis huésped/microbiota es la clave. Las patologías inflamatorias intestinales están en estrecha relación con la piel de manera silenciosa, no aparecen de un día para otro; un intestino inflamado es una piel inflamada, entonces lo que se trabaja en los procedimientos estéticos es palear lo que llamamos “inflammaging”, repercute sobre las fibras de colágeno y elastina, endureciéndolas y rompiéndolas generando el aceleramiento del envejecimiento no solo prematuro sino también patológico. Una correcta alimentación y movimiento se transforman hoy en indicadores claves para el resultado final de los protocolos personalizados; con cada paciente trabajamos en conjunto para lograr una longevidad saludable.

¿Qué hábitos son importante sostener para una piel saludable?

Como decía anteriormente, ante todo intento que mis pacientes puedan comprender que la piel es un órgano de expresión por excelencia, donde la psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE) y la medicina del estilo de vida (MEV) tienen mucho que aportar.

Siempre se hace hincapié en los hábitos de la medicina del estilo de vida, a eso le sumo dos componentes claves: constancia y perseverancia, un paciente que llega a la consulta en busca de resultados mágicos, es erróneo, porque no existe. Siempre se hace un trabajo que implica no solo mi compromiso, sino también el de la persona que busca mejorar algún aspecto.

¿Qué tipo de tratamientos son los que proponés en tus consultas?

Hay una amplia variedad de tratamientos médicos estéticos, algunos más bien integrativos que es con lo que recomiendo empezar generalmente y otros más específicos. Todos tienen en común un fin preventivo y/o reparador.

Todos ellos se trabajan de manera conjunta y se arma un protocolo, cabe aclarar que todos los procedimientos tienen beneficios, pero también suelen tener complicaciones en un pequeño porcentaje y el paciente debe ser informado. Por eso es importantísimo aclarar que todos estos procedimientos deben ser realizados por médicos matriculados, capacitados y que sepan lo que están haciendo, y que a su vez los profesionales trabajamos en conjunto de manera interdisciplinaria.

La primera consulta tiene una historia clínica bien completa para conocer los antecedentes de la persona tanto personales, familiares como estéticos, si es que los hay. En base a eso y a los objetivos que traiga la persona, se evalúa y se propone un protocolo de tratamientos a seguir.

