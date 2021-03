Meri Cabezas: Coach profesional experta en Gestión del Bienestar personal y organizacional

¿Qué característica personal considera que fue determinante para poder acompañar a sus clientes desde el Coaching?

Desde muy niña me gustó conversar con la gente y luego me quedaban grabadas las palabras, los gestos y los sentimientos que me habían trasmitido esas personas. Con el correr del tiempo comenzó a ser habitual que me dijeran: “me gusta conversar con vos” o “a vos me animo a contarte cualquier cosa”. Cuando me formé como coach descubrí que eso se llamaba “capacidad de escuchar con compromiso”.

¿Qué aporta la visión femenina como guía en el proceso?

Confianza en las posibilidades de transformación. Hay una fuerza vital en la mujer, una conexión visceral con la vida que le permite reconstruirse, aún desde las cenizas. La visión femenina es resiliente por naturaleza.

¿Qué es el éxito para usted en este tipo de coaching?

Es cuando el cliente consiguió experimentar su vida del modo en que la soñaba, cuando aprendió a transformar el mal-estar en bien-estar.

¿Con el fracaso se puede aprender? ¿Cómo hay que tomarlo?

Fracasar o equivocarse es la mejor oportunidad para aprender cómo hacerlo mejor la próxima vez. Podemos elegir quedarnos llorando por lo que salió mal o entender que el error trae consigo un aprendizaje transformador.

¿De qué manera influyen en el coaching las experiencias vividas?

Nuestro malestar no depende de la experiencia vivida sino de cómo la percibimos. Un despido, un divorcio o incluso una enfermedad pueden ser una desagracia o una liberación de acuerdo a como lo mires. ¿Cuántas veces lo que creímos era el fin del mundo resultó ser una puerta para hacer lo que soñábamos o para mirarnos desde otro lugar? Pensemos en esta pandemia. Es una experiencia global y, sin embargo, cada uno la vive de acuerdo a su propia mirada. He trabajado con personas que, a pesar del dolor, eligieron convertirla en oportunidad para crecer. En un proceso de coaching influye la historia que nos contamos y lo que elegimos hacer con ella.ç

Datos: Móvil: (+5492920) 610061 Mail: meri.a.cabezas@gmail.com - IG: @coach.mericabezas FB: Meri Cabezas Linkedin: Meri Cabezas