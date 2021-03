Natalia Gaete Beauty Place: tu lugar de belleza

Hace justo un año, el 10 de marzo de 2020, casi de la mano con la pandemia y el inicio de la cuarentena, Natalia Gaete y sus socias Laura y Myriam abrieron su espacio. Una desgracia con suerte fue el puntapié inicial de este emprendimiento.

“En octubre de 2019 tuve un accidente en mi auto, saliendo de maquillar a una clienta a domicilio y yendo a maquillar a otra. Por suerte, solo fueron daños materiales, el auto con destrucción total, pero a partir de ese episodio tan traumático, aprendí que tenía que parar un poco. Había llegado a maquillar a 10 clientas en un día. Así, en una charla con mi marido me propuso que buscara un lugar donde poner mi estudio de maquillaje. A los dos meses ya tenía el lugar y decidí aprovechar también mis estudios en el rubro de la estética y sumar a dos socias de mi confianza para abrir el espacio y atenderlo: mi prima, casi hermana, Laura, y mi mamá, Myriam; ellas son parte fundamental de este emprendimiento familiar del que estamos orgullosas. Todo esto, con la ayuda indispensable de mi marido, que es la persona que nos ayuda y aconseja en cada paso que damos”, dice Natalia quien, además de maquilladora profesional, esteticista y mamá, es casi profesora universitaria de Letras -solo le falta la última materia-.

- ¿Cómo fue adaptarse a la cuarentena cuando recién comenzaban con la actividad?

Encontramos el lugar perfecto en un lugar de la ciudad que nos encanta. Al ver el espacio empezamos a soñar con algo mucho más grande y con más servicios de los que habíamos pensado en su inicio. Abrimos, y a los pocos días, nos vimos obligadas a cerrar nuestras puertas debido a la cuarentena obligatoria. Sufrimos momentos de mucha incertidumbre, fue muchísima la inversión de dinero e ilusiones que nos hicimos, pero no nos íbamos a dar por vencidas fácilmente. Fueron dos meses de incertidumbre total, pero aprendimos a no darnos por vencidas y salimos a flote con mucho empuje, dándonos ánimos y reinventándonos en todo momento. Hoy, seguimos con protocolos muy estrictos. Trabajamos con turnos bien programados para poder organizar la atención y no tener aglomeraciones de pacientes y clientas.

- ¿Qué servicios de belleza y cuidado ofrecen?

Maquillaje, cursos de automaquillaje, tratamientos corporales y faciales, aparatología de última innovación tecnológica como el Himfu, CrioFrecuencia y Dermohealth, limpiezas profundas con punta de diamante, radiofrecuencia, Body Up Pro, manicuría, pedicuría, estilismo de pestañas y de cejas, además de depilación definitiva láser Soprano Ice. Además, tenemos a la venta productos Lidherma para el cuidado de la piel y y maquillajes Regina.

- ¿Ya tienen en mente cuál será el próximo paso a futuro?

Por el momento, seguimos recibiendo y atendiendo nosotras mismas a cada una de nuestras clientas, porque nos gusta que disfruten de una atención integral y que se sientan a gusto en nuestro espacio. La idea es que encuentren aquí todos los servicios y productos de excelencia que requieran para sentirse hermosas. A futuro, pensamos abrir también sucursales en otros lugares de la provincia.

