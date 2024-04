Nuestros tejidos que marcan tendencia

CREDITO CARAS

¿Qué inspiro el surgimiento de tu marca en el mundo del tejido en Argentina?

Para los que no nos conocen, la marca nace en el Mediterráneo europeo siendo, en principio, una marca de indumentaria que se inspiraba en la playa, el verano y los climas cálidos. Al trasladarme a Argentina, le imprimí un carácter más urbano y además le agregue los tejidos, que era una idea que tenía desde hacía mucho tiempo. El proyecto fue armar círculos de mujeres que tejieran desde sus hogares, ya sea a mano o maquina, y así pude apostar a empezar a trabajar, con tejedoras independientes de todo el país, haciendo foco en el tejido especialmente en el handmade o hecho a mano.



¿En qué se diferencia tu estilo de otras marcas?

Tenemos un concepto muy definido, abordamos un estilo bohemio, con toques de nuestra tierra, con tonos simples y neutros, imbuidos de un perfil étnico y espiritual, hasta chamánico podríamos decir.



¿Cuál es la propuesta de Las Mareadas en cuanto a tejidos para este 2024?

En esta temporada, apostamos fuerte al mohair, que es una lana muy suave, calentita y liviana, que nuestras clientas aman y la cual, venimos trabajando y desarrollando desde hace unos cuantos años. En cuanto a las prendas, principalmente Sweaters de estilos variados, que van desde los over size, hasta la nueva tendencia de sweaters chiquitos y cortos. También en esta temporada le damos muchísimo protagonismo, a una prenda que amamos que son los chalecos, estos vienen pisando fuerte estas últimas temporadas. Y algo infaltable es nuestra capsula Tye Dye, apostando a tonos tierra y pasteles. Estamos además usando muchos flecos para todo. Para la noche optamos por lurex, este último configura un Must Have de Las Mareadas, además de las ruanas y ponchos por supuesto todo con su toque, handmade que es un clásico de Las Mareadas.

Invitamos a las tejedoras independientes de cualquier lugar de Argentina a que nos escriban a [email protected], para formar parte de este maravilloso círculo.