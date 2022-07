Nutrir y depurar es la clave

CREDITO CARAS

Hace muchos años, Federico Miguel Pons, Asistente en Alimentación y Nutrición, Profesor de Educación Física y creador de Combinación Vital, descubrió que le apasionaba la alimentación saludable “y estudiando a los grandes maestros veía que siempre había una constante que se repetía: no solo era importante llevar una buena alimentación, sino que también era clave hacer alguna actividad física de manera regular, además de la meditación y la respiración. Y así nació el nombre de Combinación Vital”, aclara Federico que en esta época está en Perú “nutriéndome de todas las culturas posibles. Viaje muchos años por Europa y ahora estoy en Sudamérica: Bolivia, Perú y subiendo para el norte. Estoy trabajando de manera online, viajando y filmando, casi siempre en la naturaleza”.

- ¿Cómo comenzó con la actividad de Combinación Vital?

En un estado de meditación me pregunté cuál era mi mayor miedo, y la respuesta fue: hablar en público, mostrarme en cámaras, transmitir lo que sé. Y allí, en ese momento, me decidí a enfrentar mí miedo. Me decidí a comenzar al mes siguiente, fuera como fuera. Lo curioso es que el miedo nunca apareció, lo había creado mí imaginación y mis inseguridades. Al momento de filmar estaba tan concentrado que me olvidé de tener miedo (ríe).

- ¿Qué servicio es el que ofrece?

Guío la Limpieza Hepática Suave, que es para la persona que se está iniciando en la alimentación saludable y para las personas que tienen una adicción a las harinas. Aquí aprendemos mucho sobre alimentación viva, sobre cómo crear un estilo de vida saludable creado a la medida de cada uno. Aprendemos sobre hierbas depurativas, meditación y respiración. Hay varios profesionales de la meditación y la respiración que asisten en el proceso depurativo.

- Y para quienes ya llevan una alimentación saludable ¿de qué manera los guía?

Para quienes ya llevan una alimentación saludable y no tienen estreñimiento, la propuesta es una limpieza hepática profunda que dura 10 días, y es más intensa. Y también tengo un servicio de atención personalizada que incluye dos video llamadas mensuales y seguimiento durante todo el mes.

- ¿Qué lo distingue de otros coach en alimentación?

Principalmente, que guío este camino depurativo con mucho amor, conocimiento y disciplina. Soy muy detallista y atento con cada una de las personas que se suman. Las limpiezas hepáticas se guían en grupo, pero también hago un seguimiento personalizado durante la depuración.

- ¿Cuál es la importancia de la microbiota?

En nuestros intestinos, el órgano que tiene mayor contacto con el exterior en sus 300 metros cuadrados, algo así como la superficie de una cancha de tenis, habitan microorganismos. Esto quiere decir que todo lo que comamos puede beneficiarnos o dañarnos mucho. Por eso, aquí se encuentra la mayor parte del sistema inmune. Y son estos microorganismos, que conforman la microbiota, los que le “enseñarán" a nuestro sistema inmunológico cómo defenderse. Actualmente, por la mala alimentación, exceso de medicamentos, alcohol, estrés y otros factores importantes, la microbiota de la mayor parte de la población no está en buen estado. Lo que se traduce en un sistema inmune débil, mala absorción de nutrientes, exceso de toxinas en el organismo y altas probabilidades de contraer cáncer o generar tumores. Es importante tener gran diversidad de microorganismos "buenos", y solo los conseguiremos comiendo gran variedad de verduras, frutas, alimentos fermentados, contacto con la naturaleza y un buen estilo de vida.

- ¿Existe algún análisis para saber en qué condición se encuentra la microbiota?

Los síntomas de disbiosis, es decir un desequilibrio en nuestra microbiota, son hinchazón, diarrea o estreñimiento, sentir debilidad, fatiga, mal aliento, dolores de cabeza frecuente, entre otros. Si con una buena alimentación y un buen estilo de vida los síntomas persisten se puede hacer un test muy sencillo llamado test de aire espirado. Y si aún no hay claridad con ese resultado, se pueden hacer otros test muchos más específicos sobre la composición exacta de nuestra microbiota.

- También está comenzando con donaciones muy particulares, ¿no?

Sí, Combinación Vital muy pronto va a empezar a donar la mitad de las ganancias generadas en Argentina a escuelas humildes del país y, posiblemente, también a comedores. Y no va a donar dinero. Va a donar alimentos de calidad y capacitaciones, para que ese alimento y ese conocimiento pueda nutrir y hacer que los niños y niñas que lo reciban tengan reales posibilidades de crecimiento personal. En concreto, las donaciones comenzarán siendo de pseudocereales como la quinoa y el trigo sarraceno (representan las proteínas); frutos secos, como nueces y almendras (proteínas + ácidos grasos esenciales); kits de germinación completos (cóctel vitamínico y todas las grandes virtudes de los brotes). Sé que no lo es todo, pero creo que es un buen comienzo. Tengo varias docentes amigas que van a colaborar en esta tarea. Así que si quien lee trabaja en una escuela o en un comedor y se quiere sumar a la iniciativa, ¡que me escriba! Y si es proveedor y quiere donar alimentos de calidad, puedo mostrar las donaciones en las redes. Desde ya, gracias a todos por leer, compartir y expandir la generosidad. Cuando ya no hay miedo, no hay carencia y solo queda abundancia. Gracias, gracias, gracias.

Tel. para inscripciones a las Limpiezas Hepáticas: +54 9 3548 541184

IG: @combinacionvital

Canal YouTube: Combinación Vital