¿Organizar Una Boda En 2 Meses? ¡Si Es Posible!

Hace un tiempo atrás, llegaron a mi A&C, quienes se habían comprometido y necesitaban casarse en menos de 3 meses, ya que ambos tenían planificado un viaje y la posibilidad de irse a vivir fuera del país. Obviamente me consultaron si se podía, y como me gustan los retos, les dije que sí. Al otro día comenzamos a trabajar, teníamos todo por buscar ya que ellos no contaban con nada contratado.

Debíamos evaluar cada proveedor para poder ser conscientes de un presupuesto acorde a sus necesidades, y más teniendo tan poco tiempo, ya que muchos estaban contratados desde hace tiempo para oros novios.

Tuvimos reuniones con cafés de por medio y poco a poco fuimos encontrando los proveedores adecuados. Hicimos prueba de vestido, pruebas de maquillaje, prueba del traje del novio (eso generalmente no soy de acompañarlos, pero ellos necesitaban extra ese servicio), relevamiento en salones, compra de cotillón, ramo y boutonniers, en fin, todo lo necesario para cada detalle que ellos querían en su casamiento.

Ese día llegamos al salón bien temprano a verificar proveedores, a hacerle compañía a la novia quien se cambiaba en el VIP, llevamos nuestro equipo de mate y a desayunar ahí junto al equipo. No hubo ceremonia religiosa, ya que no era algo esencial para ellos, pero si ceremonia civil. Fue una hermosa boda, que creo que ellos pensaron que no podían lograr en tan poco tiempo. El resultado… Novios felices, que era nuestra misión.

Hoy ambos viven fuera de Argentina, pero al igual que con todos los novios que pasaron por mí, trato de mantener el vínculo que nos unió tan fuertemente durante la organización de su boda. Siempre queda la esperanza de volver a sentarnos a tomar otro café.

