Paola Paigel: El arte de las uñas esculpidas y la pasión de enseñar

Conversamos con Paola Paigel, máster en uñas esculpidas y reconocida instructora internacional, sobre su trayectoria en el mundo del nail art. En esta charla con Revista Caras, nos cuenta cómo fueron sus comienzos, los desafíos que enfrentó y lo que significa para ella enseñar y compartir su arte, además de trabajar con figuras públicas como Charlotte Caniggia y Juli Poggio.

1. ¿Qué te impulsó a empezar en el mundo de las uñas esculpidas y cómo fueron esos primeros pasos en tu carrera?

“Me impulsó a arrancar en el mundo de las uñas mi hija. Por ella me metí en este hermoso rubro, tenía que salir adelante como fuera y empecé haciendo cursos de uñas. Primero fue uno, después más y más, y así fui avanzando. Esto fue hace siete años, y hasta el día de hoy sigo capacitándome constantemente.”

2. Siendo máster instructor internacional, ¿qué significa para vos enseñar y compartir tus conocimientos con otros artistas? ¿Qué es lo que más te gusta de esa parte de tu trabajo?

“Para mí, enseñar y poder transmitir todo lo que sé me gratifica mucho. Ver los logros de mis alumnas en las capacitaciones me llena de orgullo. Lo que más disfruto es compartir con ellas y con colegas el arte de las uñas, darles todos mis conocimientos y que se vayan contentas con el curso.”

3. Hoy trabajás con figuras súper conocidas como Charlotte Caniggia y Juli Poggio. ¿Cómo se siente haber llegado a este nivel y poder colaborar con personalidades tan reconocidas?

“Sigo sin creerlo. Son personas a las que jamás pensé que llegaría, ¡y se pudo dar! Siempre tengo la mente positiva, creyendo que todo se puede. Además, ellas son un amor de persona, lo cual hace la experiencia aún mejor.”

4. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos más grandes que tuviste que atravesar para llegar a donde estás hoy?

“Uno de los desafíos más grandes fue tener dos locales a la vez. Fue hermoso y un caos al mismo tiempo. Lamentablemente, tuve que cerrar uno, pero eso me impulsó a seguir adelante y me enseñó mucho sobre cómo manejarme a la hora de tener un negocio.”

5. ¿Qué valores o principios te parecen fundamentales en tu trabajo con clientas y alumnas? ¿Cómo los aplicás en el día a día?

“Creo que lo más importante es el respeto mutuo, tanto con clientas como con alumnas. Un ejemplo clave es el horario en el que empieza el turno o el curso: así como yo pido que lleguen puntuales, también asumo la responsabilidad de terminar a horario. Ese compromiso para mí es fundamental.”

6. ¿Qué consejo le darías a quienes recién están empezando en el mundo de las uñas esculpidas y sueñan con tener una carrera como la tuya?

“El mejor consejo es que nunca bajen los brazos. Luchen por sus sueños, porque se puede. Yo misma he tenido momentos en los que quise dejar todo, pero siempre mantuve una actitud positiva: un tropezón no es caída. Y cada vez que caigo, me levanto con más fuerza. ¡Todo se puede!”

Podes encontrarla a Paola en:

Instagram: @paonailsok

