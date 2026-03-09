Pareja y parto: cómo prepararse para acompañar

CONTENT CARAS LIKE

En el embarazo, cuando la mujer conversa con su médico sobre el partorecibe información y preparación desde el punto de vista de su salud física.

Sin embargo, lo que sucede en lo emocional, cuando una mujer se conecta de manera consciente con su cuerpo y su bienestar psíquicoen el parto, rara vez es mencionado.

El trabajo de parto no responde a nuestra voluntad, pero podemos tener notable influencia sobre él. Puede favorecerse o inhibirse, según la experiencia emocional de la mujer en ese momento.

Si hablamos de lo emocional, es importante destacar la importancia del ambiente y la compañía que la rodea. En este sentido, el papá suele experimentar incertidumbre sobre cómo puede acompañar a la mujer y si realmente su presencia puede hacer alguna diferencia en el parto. No suele dimensionar que su actitud es clave en todo el proceso.

La presencia amorosa y atenta de la pareja hace una gran diferencia en la experiencia emocional de la mujer. Hay muchas estrategias que el acompañante puede implementar para ser parte del éxito de ese nacimiento.

Una primera función de la pareja es velar por el cuidado, la privacidad y la confianza de esa mujer, desde que empiezan las primeras contracciones. La pareja es la única persona que está de principio a fin, desde que están en casa hasta tener a su bebé en brazos.

La pareja también puede ayudar a que la mujer pueda transcurrir esas horas “ensimismada”, es decir, conectada con lo que está sucediendo en su cuerpo y respondiendo según lo que siente que necesita. Es importante que ella no tenga que preocuparse por nada del “mundo exterior”: llamar a la partera, tener todo en el bolso, contestar las preguntas al llegar a la institución. Eso será función del acompañante.

Tener al lado una compañía que conozca plenamente a la mujer, que sepa escucharla, que diga lo que ella necesita escuchar y que conozca sus deseos para ese momento, es lo mejor que le puede pasar a una mujer dando a luz.

Será clave hacer juntos como pareja el trabajo de pensar en el parto previamente, hablar sobre cómo cada uno se lo imagina y que las expectativas de la mujer para ese momento sean conocidas por su pareja.

Ese espacio lo pueden encontrar en el Taller para parejas. Como doula, camino al lado de ustedes en la preparación para el nacimiento de su bebé.

