El durísimo descargo de la familia de Luana Fernández por el derecho a réplica que sucedió en Gran Hermano Generación Dorada

El lunes por la noche se vivió uno de los momentos más tensos en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), siendo Luana Fernández la protagonista. Con la participante se estrenó el derecho a réplica y vivió un angustiante momento ante la "presencia" de Lucas Izzi, quien era su novio hasta que ella decidió dejarlo con un confuso discurso ante las cámaras del reality.

El joven decidió utilizar la nueva herramienta del juego para enfrentar a un participante y poder responder, con un cara a cara, a través de una pantalla que los distancia para mantener el asilamiento. En este caso, Lucas se presentó, visiblemente enojado, para replicar las palabras de Luana cuando lo dejó frente a cámaras. El momento fue muy tenso siendo que el joven habló de pruebas sobre la "doble vida" que habría tenido la jugadora previamente al ingresar a la casa más famosa. Las repercusiones dentro y fuera del juego no tardaron en llegar.

La palabra de la familia de Luana Fernández

Luego de este cara a cara entre Luana Fernández y Lucas Izzi, la participante se mostró muy afectada por el intercambio de palabras, que la llevó a analiza si continuará o no en el juego. Inmediatamente no dudó en reclamarle a Gran Hermano por esta situación; “¿Por qué me expusieron así adelante de todos? No entiendo por qué tiene que mezclar mi vida personal con la de tantas personas. Es mi vida personal, nadie tiene por qué saberlo y mucho menos tanta gente. Es algo privado, creo yo, no algo para exponer de esa manera”.

La joven no obtuvo respuestas y posteriormente contó esta situación ante sus compañeros, dejando en claro que está muy angustiada. Mientras toma la decisión de continuar o no en juego, fue su familia quien emitió un duro comunicado tras el episodio.

"Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innecesario.

Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su intimidad deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra", indicaron en redesos sociales.

Además, indiciaron que en esta instancia es muy "fácil" juzgar pero se apoyan en conocer realmente como es Luana."Es libre, es auténtica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea por así lo decide. Gracias", cerraron.

