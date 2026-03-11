Cathy Fulop celebró su cumpleaños con un tierno video junto a Gia, su nieta

Este miércoles 11 de marzo, Cathy Fulop está cumpliendo 61 años y se encuentra más radiante que nunca ante la llegada al mundo de su primera nieta Gia. Así quedó demostrado en un video que compartió esta mañana Tiziana Sabatini en el que se va pudo observar a la actriz venezolana protagonizando un tierno momento con la recién nacida.

Cathy Fulop, una abuela full time

Durante su estadía en Italia, Cathy Fulop aprovecha al máximo para estar cerca de su hija Oriana Sabatini y de su primera nieta, Gia. El nacimiento de la beba tiene a la artista extranjera sumamente entusiasmada y repleta de amor, sentimientos que no duda en transmitir cada vez que aparece en sus redes sociales. En la antesala de su cumpleaños, a través de un video que realizó en su cuenta personal de Instagram, expresó: “¿Cómo están mi gente bella? Yo feliz porque estoy en las vísperas de mi cumpleaños. Y les tengo un notición, además de la llegada de mi nieta bella que me ama, que ya me ama… ¡Ama a la abuela!”.

Cathy Fulop junto a su nieta Gia | Instagram

En este marco, la menor de las hermanas Sabatini homenajeó a su mamá en este día mediante un saludo virtual que no pasó desapercibido. La influencer compartió un video en la que se la puede ver a su mamá jugando con la niña de tan sólo nueve días. En las imágenes propiciadas, la esposa de Ova Sabatini hamacando a Gia en el living. “Feliz cumpleaños a la mejor mamá y ahora abuela. Te amo”, escribió la joven, quien eligió esta escena tan conmovedora como reveladora: Catherine en la intimidad absoluta con su nieta.

La sentida reflexión de Cathy Fulop por su cumpleaños

Como era de esperarse, Cathy Fulop agradeció a su retoña por sus palabras, aseguró: “Te amo mi Titi. Ustedes son mi vida entera”. Asimismo, realizó un sentido posteo en la famosa red social de la camarita donde manifestó todas las emociones que la invaden desde que se convirtió en la matriarca de la familia.

“Ahora la vida me sorprende otra vez con un nuevo capítulo que me llena el alma: ser abuela de Gia. Ser abuela… ¡qué palabra tan linda! Y la estoy viviendo desde un lugar de pura felicidad, de amor infinito y de emoción por empezar esta etapa tan especial. Porque ahora entiendo que cuando llega un nieto, el corazón simplemente se agranda”, comenzó diciendo acerca de este nuevo capítulo en su vida.

En el clip que difundió, se la puede ver en diferentes etapas de su vida profesional como actriz, vedette, su participación en Miss Universo y las apariciones en destacados programas televisivos. “Lo que más me gustaba hacer era teatro”, aseguró mediante una voz en off. Además, también realizó un recorrido sobre su casamiento con su actual marido, hasta llegar a convertirse en una mamá. “Vino sin un manual ni instrucciones”, escribió deslizando imágenes junto a Oriana y Tiziana en diferentes etapas de su crecimiento. Finalmente, abordó su nueva etapa: “Y sí… Estoy aprendiendo a ser abuela a mi manera: la más consentidora, la más chévere y divina mi amor. Llena de risas, abrazos y amor… para que mi Gia algún día diga con orgullo: “¡Mira, esa es mi abuela!”.

Con este nuevo cumpleaños rodeada de su familia y atravesando una etapa profundamente especial, Cathy Fulop demuestra que la llegada de su nieta marcó un antes y un después en su vida. Entre recuerdos de su trayectoria, el mensaje de amor de su hija y la emoción de comenzar este rol de abuela, la actriz celebra sus 61 años con el corazón lleno y disfrutando de cada instante junto a la pequeña Gia, quien ya se convirtió en su debilidad.

