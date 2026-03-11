Sorpresa en MasterChef Celebrity: Evangelina Anderson reveló al participante que quedó fuera del chat

MasterChef Celebrity (Telefe) está llegando a su fin y pese al cese de las grabaciones, los participantes lograron conformar una entrañable amistad entre ellos. Es por ello que, para despedir a lo grande esta etapa de sus vidas, están organizando una cena de despedida donde asistiría gran parte del grupo, excepto un integrante. En diálogo con Desayuno Americano (América TV), Evangelina Anderson brindó todos los detalles.

Evangelina Anderson, súper friendly

Evangelina Anderson es una de las celebridades del ciclo de cocina que conduce Wanda Nara que defiende a capa y espada a su grupo de compañeros. En más de una oportunidad, realizó posteos de 24 horas en su cuenta oficial de Instagram desmitificando las versiones acerca de la “enemistad” entre los concursantes y las rivalidades de “MasterTongo”.

Participantes de MasterChef Celebrity | Instagram

Esta mañana, el magazine matutino habló con la modelo acerca de cómo está viviendo esta etapa final del programa. Ante la sonrisa y la templanza radiante que la caracteriza, dejó en claro que reina la armonía y la buena onda con sus pares. Es más, hasta incluso estarían organizando un encuentro para celebrar la amistad que quedó en el staff de cocineros. "Con todos mis compañeros estamos en conversación. Hablamos de que vamos a hacer un asado, que en algún momento nos juntaremos todos", señaló.

Tal es el vínculo que se formó entre ellos que tendrían en mente planes a futuro: "Sí, mucho. Estamos arreglando para irnos todos de vacaciones". Sin embargo, dejó en claro que no todos están incluidos en este proyecto.

La contundente respuesta de Evangelina Anderson

El clima de camaradería que se generó en MasterChef Celebrity parece haber trascendido la competencia y las cámaras. Durante las grabaciones del programa de Telefe, los participantes compartieron largas jornadas de trabajo, desafíos culinarios y momentos de tensión propios del certamen, lo que terminó fortaleciendo el vínculo entre muchos de ellos. Según contó Evangelina Anderson, ese compañerismo se mantiene intacto incluso ahora que concluyó el ciclo.

En esta línea, ante la insistencia del notero sobre el lazo que los une a todos los participantes de MasterChef Celebrity, admitió que no todos estarían en la lista de invitados. Incluso, echaron a uno de ellos. "Esteban Mirol no está, lo sacamos del grupo. Después creo que estamos todos".

Esteban Mirol | Instagram

Incluso, algunos de los exparticipantes que pasaron por el reality también mantienen el contacto con el nuevo grupo. Tal es el caso de Claudia Villafañe, quien supo consagrarse campeona en una edición anterior del programa y que, según deslizaron, podría sumarse a algunos de los encuentros que planean organizar. "Yanina Latorre no está, pero sí Claudia Villafañe, seguro ella venga", afirmó la ex de Demichelis.

La empresaria ya fue vista en otras oportunidades compartiendo cenas con integrantes del certamen, lo que demuestra que el fenómeno del reality culinario suele dejó vínculos que perduran más allá de la competencia.

Participantes de MasterChef Celebrity | Instagram

De esta manera, mientras MasterChef Celebrity se acerca a su final, los participantes comienzan a cerrar un capítulo intenso de sus vidas con reuniones y planes de vacaciones. Más allá de las polémicas, los rumores y las inevitables diferencias que surgen en un reality, Evangelina Anderson dejó en evidencia que el programa les dejó algo más que un aprendizaje gastronómico. Esteban Mirol sería la excepción a este aire friendly, quedando vetado.

NB