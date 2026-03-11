El mensaje de Wanda Nara tras presentarse ante la Justicia italiana por el divorcio con Mauro Icardi: "Feliz"

La estadía de Wanda Nara por Italia no es un simple viaje de placer más. La mediática se encuentra en el viejo continente intentando dar por concluida una etapa de su vida: el divorcio con Mauro Icardi. En este marco, llegó el tan ansiado 11 de marzo para ella, donde la Justicia italiana, al parecer, falló a su favor y, como era de esperarse, se mostró radiante en sus redes sociales donde dejó un corto pero contundente mensaje del revés judicial contra su expareja.

El revés judicial de Wanda Nara a Mauro Icardi

Esta mañana, en La Mañana de Moria (Eltrece) Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, habló en vivo con Moria Casán sobre la resolución judicial entre el futbolista y Wanda Nara. En el grafismo del programa se podía leer la frase “divorciados”. Sin embargo, la representante legal de la empresaria salió a confrontar a su colega desmintiendo categóricamente que se tratase del divorcio en sí.

Posteo de Ana Rosenfeld | Instagram

Mediante un posteo en sus redes sociales, Ana Rosenfeld explicó tajante: “Por favor. ¡No repitan falsas noticias! La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes ¡La jueza fue clarísima!”. En esta línea, la mediática jurista añadió: “Wanda Nara está feliz”. El sacudón mediático no tardó en llegar y los analistas del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto

A estas afirmaciones se sumó el periodista Juan Etchegoyen quien aportó más detalles respecto al litigio judicial que concierne a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y al delantero del Galatasaray. “Para aclarar ante tanta mala información. La audiencia de Wanda y Maurito que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Icardi de disolver la separación de bienes. Y me cuentan que Wanda salió victoriosa de esa audiencia. Tic tac”.

Posteo de Ana Rosenfeld | Instagram

La contundente reacción de Wanda Nara

Ante las versiones de la contraparte y las aclaraciones de su abogada, Wanda Nara prefirió no brindar mayores detalles de lo que fue la audiencia con Mauro Icardi, aunque no dudó en mostrarse victoriosa. “Feliz”, fue la contundente y lapidaria frase que utilizó en su cuenta Bad Bitch de X (ex Twitter), haciendo referencia a que la justicia europea habría fallado a su favor en lo que respecta a la división de bienes.

Posteo de Wanda Nara | X (ex Twitter)

Por su parte, su abogada Ana Rosenfeld no tardó en respaldar la publicación de su clienta. La letrada compartió el mensaje en sus propias redes y agregó un comentario que refuerza la misma línea: “Feliz también. Gracias por compartir este día”, dando a entender que el resultado de la instancia judicial fue motivo de celebración para ambas. Con este post, vuelve a cobrar fuerza su lema: “El terror de los maridos”.

Wanda Nara | Instagram

De esta manera, Wanda Nara le estaría ganando la pulseada a Mauro Icardi en la justicia italiana donde se está llevando a cabo el divorcio millonario. Mientras el deportista hace todo lo posible por no despojarse de sus bienes y protegerlos a como dé, la presentadora vuelve a pisar fuerte a nivel judicial haciendo valer sus derechos matrimoniales: ser beneficiaria patrimonio adquirido durante la unión conyugal. A modo de festejo, siguió paseando radiante sobre las sofisticadas calles de Italia, país que logró ser su segundo hogar.

