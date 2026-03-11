Sin Mica Viciconte, Fabián Cubero mostró cómo organiza la fiesta de 15 de Allegra: "Un fiestón"

La fiesta de 15 de Allegra Cubero es uno de los temas más polémicos de los medios de comunicación. Entre discusiones con Mica Viciconte, Fabián Cubero y Nicole Neumann, los usuarios de las redes sociales y periodistas abren el debate sobre la actitud de los tres adultos y los deseos de la adolescente. Sin embargo, la ganadora de Combate fue uno de los personajes más observados por todos, debido a sus dichos en contra de la modelo. En las últimas horas, el exfutbolista y actual pareja de Viciconte sorprendió a todos cuando mostró la organización de la fiesta, y la ausencia de ella.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y Allegra Cubero organizando la fiesta de 15

Así organizan la fiesta de 15 de Allegra: últimos preparativos y sin Mica Viciconte

Fabián Cubero y Mica Viciconte no dudan en mostrar en sus redes sociales todos los detalles de su vida y los emocionantes eventos que realizan para sus hijos. Es por eso que el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero no iba a ser una excepción, y revelaron desde cómo fue la elección del catering hasta la elección del salón. Sin embargo, en las últimas horas, el exfutbolista decidió compartir los últimos detalles que preparan para el gran día, pero la ausencia de su pareja sorprendió a todos.

En sus historias de Instagram, compartió un video en Altos de Olivo, el lugar elegido para celebrar la gran noche. Allí se lo veía acompañado de sus tres hijas mujeres y de su hijo varón, en una de las reuniones finales con la producción. Desde el DJ, la ambientación hasta foto, video y técnica, en una gran mesa compartieron todo, mientras sonaba música de fondo para guardar el secreto. “Se viene un fiestón, aprobado por Luca”, expresaron las jóvenes. Sin embargo, muchos usuarios notaron la ausencia de Mica Viciconte, lo que generó un debate sobre las razones. Algunos optaron porque la ganadora de Combate no había podido ir, mientras que otros apuntaron sobre cómo reaccionó en el escándalo con Nicole Neumann, asegurando que ese había sido un motivo de distanciamiento entre ambos.

El escándalo de la fiesta de 15 de Allegra y los dichos de Mica Viciconte

Tras la viralización de la fiesta de 15 de Allegra, organizada por Nicole Neumann, el escándalo explotó en la familia. Fabián Cubero y Mica Viciconte expresaron su enojo, sobre todo por la inmensidad del festejo, cuando, en unas semanas, se realizaría el organizado por ellos. En sus redes sociales, la ganadora de Combate salió en defensa de su pareja, y expresó tajante: "Cuando hay acuerdos, lo más sano es respetarlos. La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en abril". Sin embargo, estos dichos hicieron que la polémica creciera aún más, y LAM (América) decidió buscarla para debatir en vivo sobre su postura en la situación.

"Yo tengo un acuerdo con el salón de fiestas. Tuve que mandarles un mensaje de disculpas porque no estaba al tanto de la similitud de la fiesta y lo que fue porque les dijimos que la nuestra iba a ser la única. Fue un poco desprolijo y me excede a mí. Entonces, salí a aclarar que lo nuestro sigue en pie", explicó en el vivo. De esta manera, si bien explicó que quiso ayudar a su pareja, reveló que era ella la que más enojada estaba con la situación. "Fabián ya está acostumbrado, es lo que nos tocó. Yo estoy hinchada las b...", sentenció.

Mica Viciconte, Nicole Neumann

Tras estos dichos, y con el conocimiento de que fue ella la que gestionó el canje del salón, a muchos usuarios de las redes sociales les sorprendió su ausencia en una de las reuniones de producción, a solo semanas del gran evento. La fiesta de 15 de Allegra Cubero sigue generando debates y controversias, ahora cuando Fabián Cubero mostró una de las reuniones y se notó que Mica Viciconte no se encontraba presente.

A.E