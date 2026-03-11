Así es la casa de Andrea del Boca: deco vintage, esculturas y reliquias

El ingreso de Andrea del Boca a la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) despertó curiosidad no solo por su participación en el reality, sino también por su vida privada. Mientras la icónica actriz de telenovelas se adapta a la convivencia televisiva, en sus redes sociales sus seguidores pudieron conocer el lugar en el que vive desde hace décadas: una casa con una estética muy marcada volcada a lo vintage, cargada de recuerdos, piezas artísticas y un estilo clásico que refleja su historia personal.

Andrea del Boca apuesta por un estilo clásico cargado de historia

En distintas publicaciones que compartió en su cuenta personal de Instagram, Andrea del Boca dejó ver algunos rincones de su hogar, una propiedad en la que vive desde hace más de 45 años. El espacio revela una fuerte impronta vintage, con ambientes amplios, techos altos y una decoración que combina arte clásico, repleto de cuadros, esculturas y reliquias; elementos que conectan el pasado con el presente.

Casa de Andrea del Boca | Instagram

Una de las imágenes muestra a la actriz posando en el living, apoyada de manera relajada sobre una imponente chimenea de piedra maciza. A su alrededor se pueden ver detalles que definen el espíritu de su casa: una mesa “esquinera” octogonal de madera oscura, una lámpara clásica con pantalla clara, esculturas decorativas y un piso de parquet cubierto parcialmente por una alfombra de estilo oriental.

Asimismo, se puede apreciar que el ambiente transmite de calidez y tradición. La chimenea funciona como punto central del espacio y está acompañada por figuras ornamentales y obras de arte que refuerzan la estética clásica. Los muebles de madera oscura contrastan con las paredes claras, generando un equilibrio visual que remite a las casas elegantes de fines del siglo pasado, donde cada objeto antiguo cobra protagonismo.

Casa de Andrea del Boca | Instagram

La casa vintage de Andrea del Boca

En otra de las fotografías, Andrea del Boca aparece sonriendo frente a cámara ubicada en otro ángulo del living, cuyo fondo revela más elementos de la decoración: largas cortinas claras que cubren toda una pared, cuadros enmarcados, una mesa de madera y un antiguo reloj que aporta carácter al espacio. Al parecer, en la vivienda de la reconocida artista predominan los detalles tradicionales y la inclinación hacia objetos cargados de identidad, tradición e historia.

Casa de Andrea del Boca | Instagram

En esta línea, uno de los rasgos más llamativos es la abundante presencia de recuerdos. Las paredes funcionan casi como una galería personal donde se observan portarretratos de distintos tamaños, marcos dorados y fotos que inmortalizan momentos importantes de la trayectoria artística y de la vida familiar. Entre esas imágenes también aparece con frecuencia la figura de su padre, el reconocido director Nicolás del Boca, dejando en claro la fuerte conexión emocional, más allá de su fallecimiento.

Mientras continúa pisando fuerte en Gran Hermano Generación Dorada, sus redes sociales les permiten a los seguidores y fanáticos de Andrea del Boca inmiscuirse en su privacidad, redescubriendo las facetas más personales de la dramaturga. Esta residencia, con su mezcla de deco vintage, esculturas, reliquias y recuerdos familiares, refleja una identidad construida a lo largo de estos 45 años y muestra una veta íntima que despierta el interés de quienes siguen de cerca su presente mediático.

