Diferencias culturales que impactan en el mundo laboral: EE. UU. vs. LATAM

En un contexto laboral cada vez más globalizado, no alcanza solo con tener un buen nivel de inglés. Para quienes buscan trabajar con empresas de Estados Unidos, entender las diferencias culturales es tan importante como dominar el idioma.

Uno de los primeros choques culturales aparece en la comunicación profesional. En muchos países de Latinoamérica, el entusiasmo, hablar encima del otro o interrumpir suavemente suele interpretarse como interés y participación activa. Sin embargo, en el contexto laboral estadounidense, la norma es diferente: se valora el respeto por los turnos de habla, la escucha activa y la claridad. Interrumpir, incluso con buena intención, puede percibirse como falta de profesionalismo. En una entrevista en inglés, es clave no dejar que la ansiedad por responder nos gane y esperar unos segundos a que el entrevistador termine su turno.

El smalltalk (o la charla informal) es otro punto clave. En Latinoamérica, el vínculo personal suele construirse antes de hablar de trabajo: se pregunta por la vida cotidiana, la familia o el contexto personal. En cambio, en Estados Unidos, el orden suele invertirse: primero el trabajo, luego el vínculo. Esto no significa frialdad, sino optimización del tiempo. En una entrevista, una charla informal breve, como un comentario sobre la empresa o la ubicación, suele ser más efectiva que adentrarse en temas personales.

Las jerarquías y la toma de decisiones también funcionan de manera distinta. En muchas empresas estadounidenses predominan las estructuras más horizontales, donde opinar suma, decidir rápido es valorado y pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de eficiencia. Responsabilidad y criterio antes que perfección. Durante una entrevista, demostrar autonomía, pensamiento crítico y capacidad para pedir apoyo en el momento adecuado suele ser un gran diferencial.

En Level Up, trabajamos los aspectos culturales como parte de la preparación para el proceso de selección porque sabemos que adaptarse a las distintas prácticas del mundo laboral internacional supone una ventaja competitiva. En una entrevista, entender cómo piensa tu entrevistador, qué valora y cómo interpreta tus respuestas te permite mostrar tus conocimientos y tu experiencia de forma más estratégica. No se trata solo de qué decís en inglés, sino de cómo, cuándo y desde qué lógica lo decís. Esa diferencia puede abrirte o cerrarte puertas.

