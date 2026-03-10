Morena Rial saldrá de la cárcel: la terminante decisión de Jorge Rial para lograr la prisión domiciliaria

Morena Rial atraviesa un cambio importante en su situación judicial, acompañado por la intervención directa de Jorge Rial. La hija del reconocido conductor saldrá de la cárcel, por una decisión de la Justicia que abre un nuevo capítulo en su vida. Este paso marca un giro en el escenario y plantea un contexto distinto para los próximos movimientos de la defensa.

Morena Rial saldrá de prisión, gracias a la decisión que tomó Jorge Rial

Morena Rial se encuentra frente a una etapa distinta en su causa judicial gracias a la participación de Jorge Rial, que impulsó una acción determinante para modificar su situación. La resolución abre la posibilidad de un nuevo esquema de cumplimiento de condiciones, en el que la figura del conductor adquiere una nueva relevancia.

Morena Rial

Durante el programa Diario de Mariana (América), Martín Candalaft explicó que el mediático y su hija Rocío presentaron un escrito ante el tribunal para garantizar que se cumplirán las condiciones de la prisión domiciliaria. Según el periodista, el documento fue clave para que la Justicia evaluara positivamente el pedido. “Lo que hicieron fue comprometerse a que Morena va a respetar las reglas que se le impongan”, detalló.

En el escrito que leyó el panelista al aire, Jorge Rial y su hija se comprometieron no solo a que Morena Rial cumpla las condiciones, sino que también se harán responsables de su bienestar y de su hijo menor. “Le brindaran las necesidades especiales que se dispongan, y brindarle también el apoyo familiar y económico necesario”, continuó.

Por otro lado, Martín Candalaft explicó que Rocío Rial también habría ofrecido su departamento para que su hermana se quede allí. “Este escrito fue clave para terminar de volcar la decisión de los Jueces de Casación de determinar la prisión domiciliaria con monitoreo”, expresó el panelista.

Las condiciones que debe cumplir Morena Rial para mantener la prisión domiciliaria

Por su parte, Martín Leiro, el abogado de Morena Rial contó detalles sobre el escrito que le permitió llegar a la prisión domiciliaria a la mediática. “Cuando la llamé estaba todavía llorando de la felicidad. No pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción que tiene por saber que va a volver a estar con su hijo Amadeo”, explicó.

Morena Rial

A su vez, el letrado destacó el cambio de actitud que su defendida mostró durante este tiempo. “Ella cambió mucho la actitud que venía teniendo y el cambio de personalidad que fue desarrollando estos meses que estuvo, lamentablemente, encerrada”, señaló, subrayando que lo vivido en el último tiempo la llevó a transformar distintas acciones.

Otro de los puntos mencionados por Martín Leiro fue la relación entre Morena Rial y su padre, clave para que le den la prisión domiciliaria a la joven. “Se fue fortaleciendo la relación entre ellos. Pienso que en un primer momento Jorge estaba muy enojado, y ahora cedió en esa parte porque también extraña a su hija. Es su hija y él la ama con todo su corazón”, afirmó.

Morena, Jorge y Rocío Rial

Morena Rial dejará la cárcel tras cinco meses y continuará el proceso bajo prisión domiciliaria. La reacción emotiva que describió su abogado, Martín Leiro, reflejó la importancia de esta decisión en su vida. El cambio de actitud durante el tiempo en prisión y el fortalecimiento del vínculo con Jorge Rial marcan un nuevo capítulo en la vida de la mediática.

