Por qué después de los 40 el cuerpo cambia… y cómo usar ese cambio a tu favor

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Muchas mujeres llegan a los 40 o 50 con la sensación de que su cuerpo empezó a jugar en su contra. Lo que antes funcionaba ya no da los mismos resultados, el metabolismo parece más lento y aparecen cambios que muchas veces generan frustración.

Pero hay algo importante que entender: el cuerpo no está fallando. Simplemente está cambiando.

A partir de los 40 comienza un proceso natural llamado sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular. Este cambio impacta directamente en el metabolismo, en la energía diaria, en la postura y también en la forma en que el cuerpo procesa los alimentos.

En esta etapa también suele producirse una redistribución del tejido adiposo, especialmente durante el período de la menopausia. Muchas mujeres notan que la grasa comienza a acumularse en zonas donde antes no lo hacía, particularmente en la zona abdominal.

Por eso muchas sienten que “engordan más fácil” o que les cuesta mantener el peso incluso haciendo lo mismo que antes.

La buena noticia es que este cambio no es un problema, sino una invitación a entrenar de forma más inteligente.

Después de los 40, el objetivo ya no debería ser solamente “quemar calorías”, sino preservar y desarrollar masa muscular.

El músculo es un tejido metabólicamente activo: el cuerpo necesita gastar energía para sostenerlo, por lo que una mayor masa muscular contribuye a un metabolismo más activo.

Además, cuando hablamos de peso corporal no estamos hablando solo de grasa. El peso está compuesto por músculo, grasa, huesos y agua corporal. Y algo interesante es que un kilo de músculo ocupa menos volumen que un kilo de grasa. Por eso una persona con mayor masa muscular puede pesar lo mismo —o incluso más— y sin embargo verse más firme, compacta y saludable.

El entrenamiento de fuerza —adaptado a cada persona— se vuelve entonces una herramienta fundamental.

No se trata de levantar grandes pesos ni de hacer entrenamientos extremos, sino de estimular el cuerpo con constancia y progresión.

Otro punto clave es entender que el bienestar no se construye solo desde el ejercicio. La alimentación, el descanso y el manejo del estrés también influyen en cómo nos sentimos en nuestro propio cuerpo.

Después de los 40 no se trata de luchar contra el cuerpo, sino de aprender a acompañarlo en esta nueva etapa. Y cuando lo hacemos desde ese lugar, el cuerpo deja de ser un enemigo… y vuelve a convertirse en un aliado.

Las claves de Caro

• Elegí actividades físicas integradas: que trabajen cardio, fuerza y potencia.

• Prioriza alimentos naturales: y reduce al mínimo los ultraprocesados.

• Procura una buena hidratación diaria: idealmente entre 2 y 3 litros de agua.

• Comenzá el día con proteína: que aporta mayor saciedad.

• Desconectá pantallas antes de dormir: y respetá horarios de sueño.

• La constancia vale más que la perfección.

• Entrená con un profesional: que entienda el cuerpo femenino.

Si querés aprender más sobre cómo entrenar de forma inteligente y sostenible en esta etapa de la vida, podés seguirme en @CaroAlegriaFitness o sumarte a Con Alegría Fitness Group, una comunidad de mujeres que entrenan juntas para sentirse fuertes, enérgicas y en equilibrio.