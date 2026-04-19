Dante Ortega mostró cómo reaccionó su abuelo, Palito Ortega, al reconocerlo: "Me pregunta si soy yo"

En la familia de Palito Ortega el arte atravesó los genes de sus hijos, incluso el de sus nietos. Dante Ortega, hijo de Sebastián, está sumamente enfocado en su carrera musical, siguiendo los pasos de su abuelo. En este marco, el joven registró en video la reacción del histórico cantante al escuchar uno de sus nuevos trabajos musicales, dejando en evidencia una mezcla de sorpresa, ternura y admiración que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Dante Ortega sorprendió a su abuelo

A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, Dante Ortega, hijo del productor Sebastián Ortega y de la modelo y empresaria Guillermina Valdés, decidió poner a prueba a su abuelo con una canción interpretada por él mismo. El joven eligió mostrarle una reversión del clásico Hasta que me olvides, popularizado por Luis Miguel, que realizó junto a otro músico emergente, generando un momento tan inesperado como gracioso.

Palito, Dante Ortega y Evangelina Salazar | Instagram

La divertida escena comienza con el joven reproduciendo el tema a todo volumen mientras se acerca a su abuelo, quien se encontraba concentrado frente a una mesa de trabajo. Sin anticipar lo que estaba por suceder, el cantante tucumano escuchó la voz que salía de los parlantes, sin sospechar que pertenecía a su propio nieto.

Al notar la presencia del muchacho cantando con entusiasmo, el intérprete lo miró con asombro y lanzó una pregunta que generó risas: “¿Sos vos?”. Luego de que el actor confirmara que era él quien interpretaba la canción, el músico volvió a reaccionar con incredulidad y expresó: “¿Ese? ¿Ah sí?”, evidenciando que no había reconocido su voz en un primer momento. Por su parte, Dante llevó claridad a sus seguidores y expresó de forma escrita: "Me pregunta si soy yo".

Dante Ortega y Palito Ortega | TikTok

Dante Ortega sigue los pasos de Palito

El divertido intercambio no solo mostró el costado más espontáneo del artista consagrado, sino también el estrecho vínculo que mantiene con Dante Ortega. Con una sonrisa cómplice, el solista continuó cantando mientras abrazaba a su abuelo, disfrutando de la sorpresa que había logrado generar en uno de los referentes más importantes de la música popular argentina.

Cabe destacar que no es la primera vez que el nieto de Palito Ortega comparte momentos junto a él. En distintas entrevistas, el joven artista destacó en varias oportunidades la influencia que su abuelo tuvo en su formación musical. Según contó en una entrevista que brindó a MShow, suele recurrir a su amplia experiencia dentro del universo sonoro cuando compone nuevas canciones, valorando especialmente su sensibilidad artística y su experiencia a la hora de dar consejos. “Cuando compongo y le muestro mis canciones, hablo con él. Es una persona muy sensible para componer y me da consejos que yo lo super tomo”, reveló.

Con cada nuevo paso en su carrera, Dante Ortega demuestra que el legado artístico del patriarca de la familia continúa vigente, aunque también busca construir su propia identidad dentro de la música. Mientras avanza con nuevos lanzamientos y proyectos que lo mantienen sumamente entusiasmado, el artista mantiene como guía la mirada experimentada de su abuelo, consolidando un vínculo donde la admiración y la complicidad ocupan un lugar central.

NB