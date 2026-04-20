Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega, reveló que su papá se negó a trabajar con él: "No lo necesito para ser quien quiero ser"

Ser parte de una familia reconocida dentro del mundo del espectáculo puede abrir puertas, pero también implica desafíos. En ese contexto, Dante Ortega, nieto de Palito Ortega e hijo de Sebastián Ortega, eligió posicionarse desde un lugar claro: construir su identidad profesional sin depender de su apellido.

Dante Ortega

Fue en una entrevista reciente entrevista donde Dante Ortega se refirió con total honestidad a la posibilidad de trabajar con su padre y la respuesta que recibió. Lejos de generar conflicto, sus palabras reflejaron una mirada madura sobre el esfuerzo y el crecimiento personal dentro de la industria.

El pedido de Dante Ortega a su padre

Durante la charla, Dante Ortega contó que en algún momento le pidió a su padre la posibilidad de trabajar juntos, aunque fuera en un rol menor. “Che, papá, ¿no hay nada? Por favor, poneme que soy el de la estación de servicio que le sirve el café al protagonista”, recordó.

Dante Ortega

La respuesta de Sebastián Ortega fue clara: “Prefiero que arranques con otro. Que no te conozcan porque arrancaste conmigo, que soy tu papá”. Lejos de tomarlo como un rechazo, Dante entendió la lógica detrás de esa decisión: “Bueno, es un criterio que está bueno, que dentro de todo tiene un punto”.

La construcción de su propia identidad

Con el paso del tiempo, Dante Ortega decidió soltar esa idea y enfocarse en su propio recorrido. “Ya lo solté a mi viejo”, expresó con naturalidad, dejando en claro que no insistió en ese camino.

Dante Ortega y Palito Ortega

Convencido de su postura, Dante Ortega fue aún más contundente al hablar de su futuro: “No voy a necesitar de él para ser quien quiero ser. O sea, por más bien que le vaya, yo voy a encontrar mi camino”. Una declaración que no solo marca una fuerte decisión de construir identidad propia dentro de la industria.