Murió Luis Brandoni: así es su velatorio en la legislatura porteña

La despedida a Luis Brandoni empezó este lunes en el edificio de la Legislatura porteña, en una ceremonia abierta que reúne a familiares, colegas, amigos y público general. El velatorio es en el Salón Montevideo y comenzó al mediodía, pocas horas después de que se conociera la muerte del actor a los 86 años, tras nueve días de internación en el Sanatorio Güemes.

Luis Brandoni: cómo será la despedida en la Legislatura porteña

La elección de la sede no fue casual: en 2015, Brandoni había sido declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y ese reconocimiento hoy funciona también como parte de su último adiós. Desde temprano empezaron a llegar figuras del espectáculo y de la política, en una despedida atravesada por el peso de su trayectoria y por el impacto que generó la noticia de su muerte.

Luis Brandoni

El velatorio se extenderá durante gran parte del día y se prevé que continúe al menos hasta las 22, con posibilidad de prolongarse algunas horas en función a la cantidad de personas que quieren acercarse. Aunque algunas versiones aseguran que podría extenderse hasta la medianoche, luego habría un momento íntimo para el entorno más cercano del actor.

El Sanatorio Güemes, donde Brandoni estuvo internado durante nueve días. Foto: RSFotos

Entre las primeras imágenes del velatorio apareció Carlos Rottemberg acompañando el féretro en la entrada del edificio. La despedida quedó planteada en dos partes: una abierta al público y otra más reservado para los suyos, algo que también habla del lugar que Brandoni ocupó durante años en la cultura argentina y en el ámbito público.

El arco político despide a Luis Brandoni

Como se podía esperar, por la fuerte presencia de Luis Brandoni en el territorio político, figuras de todos los espacios expresaron su pesar en las redes sociales. Desde Luis Petri hasta Horacio Rodríguez Larreta y Miguel Ángel Pichetto, entre muchos otros, dejaron su mensaje para el actor, brindaron fuerzas a su familia y hasta recordaron su labor, tanto en el plano actoral como en su faceta más política.

Uno de los homenajes más importantes en ese aspecto, llegó por parte del comité nacional de la UCR. "A un militante de la democracia, la república y la igualdad", se puede leer en la corona roja y blanca que enviaron. La Secretaria de Cultura de Presidencia y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, también dejaron su ofrenda.

Los famosos que se acercaron a despedir a Luis Brandoni

Georgina Barbarossa fue la primera famosa que conversó con los medios en la puerta de la Legislatura Porteña. Visiblemente conmovida, la actriz y conductora se refirió a él como "Un hombre realmente maravilloso, un ser inconmensurable, de una coherencia y valentía, de un talento fantástico. Un gran hombre, un gran artista"

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