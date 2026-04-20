Soledad Silveyra mostró la faceta menos conocida de Luis Brandoni: el emotivo video

La muerte de Luis Brandoni generó un profundo dolor en todo el ambiente artístico. Sobre todo, en sus compañeros de trabajo que compartieron con él todos estos más de 60 años de trabajo ininterrumpido en el cine, la televisión y el teatro. Para homenajearlo, Soledad Silveyra compartió en sus rede sociales imágenes inéditas del fallecido director donde se lo ve en su faceta menos conocida.

Soledad Silveyra y Luis Brandoni, una amistad inquebrantable

Además de haber sido grandes compañeros de trabajo en la TV y el teatro, Soledad Silveyra y Luis Brandoni llevaron a cabo una entrañable amistad. Por esta razón, el deceso del célebre artista golpeó fuerte a la actriz, quien recurrió a su cuenta personal de Instagram para despedir a su colega, resaltando uno de los talentos menos conocidos del recordado intérprete.

Luis Brandoni | Instagram

A través de una sentida publicación, Solita escribió: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Un día muy triste para la cultura”. Acto seguido expresó sus condolencias a Saula Benavente: “Estoy contigo y con la familia”. No obstante, entre las imágenes que seleccionó para inmortalizarlo, se destacó un emotivo video de Brandoni cantando al compás de un piano.

En la toma, se lo ve al director sentado plácidamente en un sillón vocalizando mientras acompañaba el sonido que emitía un pianista que se encontraba en la escena. Por detrás, su compañera de elenco sostenía su hombro derecho con su mano, mientras lo miraba repleta de admiración. Más allá de sus dotes actorales y una fuerte e indiscutida presencia sobre los escenarios, el dramaturgo también ejercitaba las cuerdas vocales para mantenerse siempre activo.

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