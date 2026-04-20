Polémica con Zaira Nara que podría generarle un problema judicial: de qué se la acusa

Zaira Nara es una de las modelos más importantes de las redes sociales, gracias a su capacidad de influencia entre los fanáticos de la moda. Su estilo único se marca en cada uno de sus looks y en las colaboraciones que realiza. Sin embargo, el ser el rostro de algunos negocios le provoca polémicas al momento de no tener a los usuarios satisfechos. En las últimas horas, revelaron una fuerte denuncia en su contra, que podría generarle un problema judicial grave.

Zaira Nara

Nueva polémica con Zaira Nara por un emprendimiento: podría generarle un problema judicial

Zaira Nara no duda en mostrar su amor por el estilo campestre y las salidas al aire libre. Es por eso que, lejos de la moda y su usual trabajo en la ciudad, decidió apuntar por el negocio de los mates y las yerbas, y sorprendió a todos con su faceta más empresarial. Sin embargo, en las últimas horas, fue protagonista de una fuerte polémica, cuando varios usuarios denunciaron a un emprendimiento que ella misma compartió, y la acusación creció, aumentando las posibilidades de que se le generara un problema judicial.

En el último programa de Infama (América), dieron a conocer que surgieron varios comentarios en contra de un emprendimiento de mate y yerba, en el que ella también sería la dueña. “Hicieron varios posteos con un famoso mate que le encantó a todo el mundo. Hay varias damnificadas que han comprado ese mate y que nunca les llegó. Le han querido advertir a la cuenta de la yerba sobre lo que estaba pasando y resulta que no contestan”, explicaron en el vivo. De esta manera, los usuarios habrían expresado su enojo en redes sociales, haciendo que la polémica siguiera creciendo.

Zaira Nara

Zaira Nara y su nuevo negocio de yerba

Zaira Nara decidió alejarse del mundo de la moda, para explorar su pasión por el estilo de vida campestre. Es así como sorprendió a todos a mitades del 2025, cuando dio a conocer un nuevo negocio que había comenzado. En sus redes sociales, compartió que lanzaría su propia marca de yerba mate llamada Alba Nueva.

"Este sueño ya es una realidad. El mate es uno de esos momentos simples del día que me dan mucha felicidad. Lo tomo sola, lo comparto con amigos, con mis hijos, con mi familia, lo comparto hasta con desconocidos", destacó en el video del anuncio. Alba Nueva se trataría de una propuesta de segmento premium producida en Misiones, específicamente en la localidad de Jardín América. En sus diversas postales, comparte sus momentos de mates, amigos y familia, donde todos prueban este producto de la modelo. Es así como dejó en claro que, además de la moda, quería ser parte de una de las bebidas más consumidas por los argentinos.

Zaira Nara

Sin embargo, su nueva apuesta de negocios la puso en el ojo de la tormenta, cuando recibió críticas de usuarios de un emprendimiento. En Infama no confirmaron si se trataba de Alba Nueva u otro de sus trabajos alrededor del mate y la yerba. Zaira Nara se encuentre en un complicado presente, que podría generarle un problema judicial grave, ya que no habría cumplimiento de los pedidos. Por el momento, ella mantuvo el silencio, alejándose de todo los dicho a su alrededor.

A.E