Así es la habitación de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez: cama doble, alfombra de unicornio y balcón propio

L-Gante volvió a llamar la atención de sus seguidores, pero esta vez lejos de la música. Y es que el artista compartió cómo es la habitación que preparó en su nueva casa para Jamaica, la hija que tuvo con Tamara Báez, dejando ver un costado más íntimo y familiar.

Así es la habitación de la hija de L-Gante

A través de sus redes sociales, L-gante mostró un espacio completamente pensado para la pequeña Jamaica, con una estética infantil, colorida y funcional. “Todavía no puedo creer que linda habitación tiene mi princesa”, expresó, reflejando la emoción que le genera esta nueva etapa y el vínculo con su hija.

Un cuarto pensado para jugar, descansar y soñar

El dormitorio de la hija de L-gante se destaca por su ambientación lúdica, donde la temática de unicornios es protagonista. Entre los elementos más llamativos aparece una carpa de juegos decorada con arcoíris y figuras fantásticas, acompañada por una alfombra en tonos violetas y azules que cubre gran parte del piso y le da calidez al ambiente.

Así es la habitación de la hija de L-Gante

Además, el espacio cuenta con una cama cucheta de madera, elegida especialmente a pedido de Jamaica, peluches, un pequeño sillón rosa y distintos juguetes que completan un entorno pensado tanto para el descanso como para el juego.

La impresionante vista de la habitación de Jamaica

Uno de los detalles que más sorprendió fue la vista. La habitación de la hija de L-gante tiene un amplio ventanal con salida al balcón que da a un lago, aportando luz natural y una sensación de tranquilidad poco habitual en un cuarto infantil. Este elemento no solo eleva el espacio desde lo estético, sino que también lo convierte en un lugar único dentro de la casa.

Así es la habitación de la hija de L-Gante

Sin embargo, otro gesto que llamó la atención fue el mensaje de Tamara Báez en redes sociales, quien no dudo en expresar su emoción por este espacio y los detalles que pensó L-gante. “Tu felicidad es la mía, te felicito por tu habitación y hogar nuevo mamita”, escribió en sus redes, en un gesto que llamó la atención por su calidez y que puso el foco en lo más importante, el bienestar de su hija.