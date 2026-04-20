De qué murió Luis Brandoni

Este lunes 20 de abril murió Luis Brandoni. El actor de 86 años había sido internado el 11 de abril en el Sanatorio Güemes, luego de haber sufrido un accidente doméstico en su hogar. Las primeras versiones indicaban que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), pero se descartó rápidamente luego de que se indicara que su malestar era debido a un golpe que tuvo en la cabeza. Tras la noticia de su fallecimiento, se conocieron detalles de la situación.

Cuál fue la causa de la muerte de Luis Brandoni

En las últimas horas, Carlos Rottemberg informó la muerte de Luis Brandoni. El productor teatral fue el portavoz de la salud del actor, siendo quien había informado a principios de abril sobre la internación, aclarando que había sufrido una caída en su hogar y estaba internado. Luego, determinó la suspensión de Quién es Quién, la obra que protagonizaba el actor junto a Soledad Silveyra, para que el foco este solamente en su recuperación.

Fueron diez días de internación los que atravesó Brandoni, y este lunes murió, y fue Carlos Rottemberg, desde la cuenta de X del Multiteatro, quien dio la noticia: “Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

En primera instancia, se conoce que la causa de la muerte de fue por un hematoma subdural, que se desarrolló luego del fuerte golpe que tuvo en la cabeza, en la caída en su casa. Se trata de una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior, que puede generar aumento de presión intracraneal, con síntomas como dolor de cabeza, confusión, vómitos, debilidad y convulsiones.

Fue el propio Carlos Rottemberg quien luego de la confirmación de la muerte del actor, y su gran amigo, dio detalles sobre el cuadro que tuvo. “Estuvo puesta toda una expectativa en su mejoría que se suponía iba a ocurrir una semana atrás y a la mejoría respecto del hematoma”, señaló en diálogo con TN.

Pero esta evolución cambió por completo en los últimos días. “Ya el miércoles, la cosa se fue complicando y podría decir aquí, junto con la familia, que esto hace 48 horas era lamentablemente previsible”, indicó el director. Ante esta determinación médica, la familia y seres más cercanos de Luis Brandoni se reunieron en el Sanatorio Güemes para realiezarle una íntima despedida.

En cuanto al último adiós público, Rottemberg indicó que se hará una despedidad pública para el actor en Buenos Aires: “En principio, la idea sería hacer un velatorio mañana entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche en la Legislatura”.

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