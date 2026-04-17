“La terapia es un espacio seguro para construir una vida más libre y coherente con los propios valores”

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Victoria, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

Mis inicios están profundamente atravesados por la universidad pública, donde me formé académicamente y también en valores colectivos, desde el compromiso con la salud mental y DDHH, lo que sigue guiando mi práctica al intervenir de forma crítica.

Actualmente me desempeño como docente en dos cátedras de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba): “Feminismos y salud mental” y “Psicología de las conductas adictivas”, lo que me permite sostener un vínculo activo con la formación.

En paralelo, fui haciendo experiencia en distintos dispositivos: desde una residencia, coordinando espacios de convivencia y bienestar, hasta una clínica neuropsiquiátrica donde coordiné el área de psicología, facilitando talleres terapéuticos de regulación emocional, mindfulness y arteterapia.

¿Qué tipo de atención brindás?

Me especialicé en terapias basadas en evidencia, enfoque conductual-contextual, particularmente en DBT y Terapia de Aceptación y Compromiso.

Actualmente me dedico a la psicoterapia clínica en modalidad online, orientado a personas jóvenes y adultas.

En clínica, acompaño principalmente a personas con sobrecontrol emocional: perfiles autoexigentes y perfeccionistas, que suelen “cumplir con todo” pero que muchas veces terminan desconectándose de lo que sienten o necesitan. Personas que funcionan “bien” para el afuera o son pilares para otros/as, pero que viven con presión interna sostenida y dificultad para relajarse o mostrarse vulnerables y pedir ayuda, con síntomas de ansiedad desregulada, estrés y/o un profundo desgano.

En estos casos el problema quizás no sea “perder el control”, sino más bien, poder soltarlo

Entonces el trabajo terapéutico se centra en construir límites sanos, vínculos recíprocos, aumentando la confianza interna y autoestima, para volver a la autenticidad de cada consultante.

¿Qué te diferencia?

Creo que mi diferencial está en cómo integro la técnica con una mirada humana y situada.

Trabajo con habilidades de gran evidencia clínica, pero también entendiendo que cada persona tiene una historia singular que se construye en una sociedad capitalista que muchas veces promueve la hiperproductividad, la competencia y el aislamiento.

Mi enfoque es flexible, con perspectiva de género, y apunta a comprender qué función cumplen ciertos patrones de conductas y deseos, atravesados por mandatos y expectativas.

La terapia se vuelve así, un espacio seguro para conocerse, flexibilizar dinámicas, dar apertura y conexión social para construir una vida más libre y coherente con los propios valores.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me gustaría armar un equipo de trabajo interdisciplinario y sumar enfoque preventivo.

También quiero expandir lo clínico a formatos grupales y talleres, porque los espacios colectivos son transformadores y un espacio aquí, donde hablemos de salud mental para la vida cotidiana. ¿Me acompañan?

Lic. Victoria Pérez Rogé - MP. 15554

Tel: +54 9 351-2095559

IG: @lic.vicupr

Mail: [email protected]