Bozzano Skin Clinic: un enfoque médico integral para el cuidado de la piel

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Luciana, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

Cuento con 20 años de trayectoria como médica y 14 años de especialización en Dermatología clínica, estética y quirúrgica. Mis inicios estuvieron marcados por una búsqueda constante de respuestas que fueran más allá de la superficie cutánea. Esta curiosidad me llevó a formarme en diversas disciplinas, desde la Psicodermatología hasta la Medicina Ayurvédica, entendiendo que la piel es un órgano que comunica nuestro estado interno.

Con esa base sólida, y años de experiencia clínica, fundé Bozzano Skin Clinic.

​¿Cuáles son los servicios que brindás?

En Bozzano Skin Clinic ofrecemos un abordaje integral en dermatología clínica, estética y quirúrgica. El diferencial de nuestra práctica es la unidad "Inside Your Skin", donde aplicamos un método que combina la dermatología con la medicina regenerativa y el equilibrio del metabolismo. También integramos conocimientos específicos en Menopausia y Psicodermatología, lo que nos permite acompañar a cada paciente de manera personalizada en las distintas etapas de su vida, optimizando la salud desde el interior.

​¿Qué diferencia a Bozzano Skin Clinic?

Lo que nos distingue es la mirada médica 360° y mi formación diversa.

No trato signos del envejecimiento de forma aislada; analizo el contexto biológico, emocional y metabólico de cada persona. Al integrar la medicina regenerativa y los principios de la medicina ayurvédica, permitimos que el propio organismo potencie los resultados.

Mi filosofía es la personalización absoluta: cada plan de tratamiento es único y está diseñado para resaltar la mejor versión del paciente respetando siempre su identidad.

​¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Mi meta es consolidar a Bozzano Skin Clinic como un centro de referencia en medicina integrativa en Buenos Aires. Proyectamos seguir incorporando avances científicos y expandir nuestro equipo interdisciplinario para cubrir todas las necesidades de salud de nuestros pacientes. Queremos que la clínica sea reconocida como un espacio donde la dermatología, la salud metabólica y el bienestar general conviven en armonía.

Una reflexión, para finalizar…

Cada etapa de mis 20 años de carrera fue esencial para construir el criterio médico que aplico hoy. Quizás, con la perspectiva actual, habría implementado antes las herramientas de comunicación digital y gestión para potenciar el alcance de mi mensaje. Entender que la educación médica a través de canales digitales es clave me ha permitido conectar mejor con las personas y brindar información clara y científica sobre el cuidado integral de la piel.

Bozzano Skin Clinic | Dra. Luciana Bozzano

Celular: 011 4167-2678

Mail: [email protected]

Instagram: @bozzanoskinclinic / @inside.your_skin