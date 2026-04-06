¿Por qué optar por prendas básicas para tu vida diaria?

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La forma en la que nos vestimos no solamente refleja nuestra personalidad y gustos, sino que también influye en nuestro bienestar físico y emocional. Últimamente ha cobrado mucho interés y relevancia elegir usar prendas básicas, refiriéndose a su practicidad. Más allá de eso, debemos considerar otras características imprescindibles como funcionalidad, versatilidad, calidad, comodidad y autoestima.

Seguramente te ha pasado estar paradx frente a tu armario abierto de par en par, lleno de ropa y pensar “no sé qué ponerme”, lo cual resulta contraintuitivo. Pero lo que sucede es que ese armario suele estar abarrotado de prendas de moda, llamativas, compradas impulsivamente, por placer, por diversión, no pensadas ni planificadas. El resultado es acumulación.

Las prendas básicas podemos pensarlas como los cimientos de un armario que sea funcional, duradero, atemporal y versátil. Generalmente son prendas sencillas, de colores neutros, que pueden ser usadas en todas las estaciones del año y no siguen modas o tendencias. Facilitan crear varios outfit, te ahorran tiempo y suelen evitar las compras compulsivas, por lo que también ahorran dinero y fundamentalmente deben ser cómodas.

Elige tus básicos de acuerdo a formas y colores que te favorezcan y se adapten a tu estilo de vida. No suelen ser prendas que llamen la atención, pero combinan con casi todo y realzan la belleza de otras prendas que ya tengas.

Si bien el estilo puede resultar sencillo, podés buscar prendas que tengan textura o algún estampado.

Otra razón para optar por esta propuesta es la comodidad que proporciona. Por lo general deben estar diseñadas para que se adapten a tu cuerpo y te faciliten el movimiento. Materiales como algodón, lino, tejidos transpirables favorecen la respiración de la piel, mantienen la temperatura corporal y evitan irritaciones.

La ropa cómoda se refleja también en nuestro estado de ánimo, te sentís más relajadx y segurx y favorece la concentración, reduciendo el estrés físico y emocional. A su vez, la imagen que proyectamos es de seguridad y confianza.

Al ser prendas que tiene un uso frecuente es recomendable comprar aquellas que sean de calidad para sean más duraderas y disminuyen su costo por uso.

Al optar por estas prendas tu consumo es consciente, alejado del “Fast Fashion” y reduce el impacto ambiental.

En Ziehmbra Slow Fashion podés encontrar prendas básicas y esenciales para simplificar y mejorar tu vida.

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