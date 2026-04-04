Alejo Igoa brilló en el Movistar Arena: 7 shows agotados y récord histórico en YouTube

El fenómeno de Alejo Igoa sigue creciendo y esta vez lo confirmó con un hito sin precedentes porque logró agotar siete funciones en el Movistar Arena, consolidándose como uno de los creadores de contenido más convocantes del mundo.

Entre el jueves y viernes se llevaron a cabo las tres primeras funciones del espectáculo en el estadio de Villa Crespo, marcando el inicio de un fin de semana a puro éxito que continuará con nuevas presentaciones que están completamente vendidas. Las familias que se acercaron al Movistar Arena lograron vivir en primera persona un show que logra traspasar la pantalla y conectar en vivo con sus fanáticos.

Alejo Igoa en el Movistar Arena (Foto: Dale Play Live)

Alejo Igoa, el youtuber mpas visto de Latinoamérica, brilló en el Movistar Arena

“El Show de Alejo Igoa” transformó el Movistar Arena en un verdadero universo inmersivo, con una puesta en escena impactante pensada al detalle. Con más de 30 artistas en escena entre acróbatas, bailarines y actores, el youtuber fue parte de una mega producción que involucra a más de 100 personas. Así, el espectáculo se posiciona como una de las propuestas más ambiciosas del entretenimiento familiar.

Sketches, coreografías, acrobacias, juegos y desafíos se combinan en un formato dinámico que mantiene al público en constante interacción. Según cuentan, la energía no baja en ningún momento ya que las sorpresas suceden una tras otra y las ovaciones acompañan cada tramo del show, reafirmando el fuerte vínculo entre el creador y sus seguidores.

El show de Alejo Igoa en el Movistar Arena (Foto: Dale Play Live)

El éxito fue inmediato. Después de anunciar las funciones, las entradas se agotaron en cuestión de horas, marcando un récord de siete Movistar Arena completamente vendidos. Un logro que da cuenta del fenómeno global que construyó a lo largo de los años.

Quién es Alejo Igoa y su récord en YouTube

Alejo Igoa no solo domina el escenario del Movistar Arena, sino también el universo digital. En 2025, sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, posicionándose entre los creadores de mayor crecimiento a nivel global, solo por detrás de MrBeast.

Su historia comenzó en 2014, cuando abrió su canal de YouTube con videos caseros, vlogs y desafíos pensados para los niños y sus familias. Con el tiempo, su estilo cercano, creativo y espontáneo le permitió construir una comunidad fiel que hoy lo acompaña en cada proyecto.

El show de Alejo Igoa en el Movistar Arena (Foto: Dale Play Live)

En 2023 hizo historia al convertirse en el primer youtuber argentino en alcanzar los 20 millones de suscriptores. Pero el gran salto llegó a fines de 2025, cuando superó los 100 millones de seguidores, transformándose en el primer creador de contenido en español en alcanzar esa cifra y recibiendo la exclusiva Placa de Diamante Rojo de YouTube.

Sin embargo, su mayor alegría llegó horas después de comenzar con sus shows en el Movistar Arena. El youtuber recibió esta semana el reconocimiento del Récord Guinness tras haber conseguido más de 110 millones de suscriptores en YouTube.