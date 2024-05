Prohibido caer en las trampas de tu ego

CREDITO CARAS

Nuestro ego es esa parte de nuestra personalidad con la que nos identificamos, quiénes somos y así como muchas veces nos pone algunos obstáculos, otras veces nos motiva a ir con todo por eso que tanto deseamos.

Es también quien nos alerta ante posibles amenazas, y va a ponernos trampas para que nos mantengamos en nuestra zona de confort. Estas amenazas están formadas por nuestra percepción: lo que crees de la realidad, lo creas en tu realidad.

Me parece importante identificar cuáles son, y que, si te identificas con alguna, puedas tomar acción, abrazar a tu ego en consciencia e invitarse mutuamente a evolucionar juntos.

1. Separación: te sientes separad@ de todo. La vida pasa por un lado y tú vas por otro, como si fueran entidades distintas. Esto te lleva a creerte separad@ de todo y de todos a tu alrededor. Debes aceptar y comprender la idea de que todos somos uno. Funcionamos tanto en unidad como individualmente, pertenecemos al mismo sistema celular universal.

2. Comparación: ¿Has comparado alguna vez tu vida con la de otra persona? ¿Qué parte realmente es la que comparas? ¿La que ves? ¿Eso que ves es real? ¿O es tu percepción acerca de cómo debería funcionar eso para ti? Cuando comparas, siempre estarás en desventaja, porque estás partiendo de la premisa: eso es exitoso y yo no lo lograré. Deja de compararte y cambia tu percepción acerca de ti.

3. Control: El ego que tiene miedo y no se cree capaz, quiere controlar todo. Está dentro de una caja pequeña con la ilusión de que así tiene todo bajo control. Esto es una ilusión, realmente no controlamos nada más que nuestros pensamientos.

4. Culpabilidad: el gran veneno del alma. Desde la culpa asumes que has hecho algo mal y esto te quita toda posibilidad de merecer bendiciones, de cumplir tus metas y de evolución alguna. Entiende que estamos en un camino de aprendizaje, por favor, sé más compasiv@ con tus procesos.

5. Poner afuera el poder: debes asumir que eres 100% responsable de tu realidad y que nada del afuera tiene la culpa de tus males. La película que te has contado basada en ciertas creencias heredadas que ya no corresponden a tu presente. Eres un ser que ha logrado mucho y eso te pone en un lugar de experto.

6. Buscar reconocimiento: te sientes desvalorizad@ y buscas que otros validen lo que haces. Esto muchas veces te llevará a la frustración: ¿Qué debo hacer para que me reconozcan y acepten? Drena tu energía. Trabaja entonces en tu amor propio, sé tu fuente de aceptación entendiendo que vales muchísimo.

7. Victimismo: ¿Por qué la vida me hace esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Nadie ve todo lo que hago por ellos? El ser que se siente víctima, va a sentir que no es capaz de nada mientras las condiciones no cambien a su alrededor. Pero las cosas cambian de forma cuando cambias la forma de ver las cosas. Salte del victimismo y transfórmate en protagonista.

8. No estar en el presente: Ir hacia el pasado o el futuro. Vives recordando o pensando en lo que debes hacer. El tiempo es efímero y tu tiempo vale oro. Regálate ejercicios de atención plena para comenzar a disfrutar de ti y de todo lo que te rodea. Sólo desde tu presente creas tu futuro maravilloso.

Es bueno perderse, nos da la posibilidad de encontrarnos en quiénes somos hoy y dejamos de identificarnos con esa versión vieja.

Te invito a Expandir tu mente a una nueva forma de pensar.

¡Feliz hoy!

Con amor,

Si deseás seguir este camino de autodescubrimiento y desarrollo personal, te invito a ver mi taller gratuito "Despierta la magia que hay en ti" en

https://lulesalvarezza.com/product/taller-gratuito-despierta-la-magia-que-hay-en-ti/

www.lulesalvarezza.com

IG @lule.salvarezza